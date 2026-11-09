Древнє поселення перетворилося на щось інше: нове археологічне відкриття у Франції (фото)

Археологи виявили на північному сході Франції кладовище V століття з багато прикрашеними могилами, зброєю, прикрасами та двома похованими кіньми. Ця знахідка є рідкісним свідченням життя в Ельзасі після занепаду римського панування, коли громади прикордонного регіону Рейну переживали значні зміни.

Кладовище виявили в Орбур-Вірі, поблизу Кольмара, під час розкопок, проведених Національним інститутом превентивних археологічних досліджень Франції (Inrap), пише Heritage Daily.

Спочатку команда виявила сліди поселення, яке існувало там ще з часів Римської імперії. Кілька століть потому, у другій половині V століття н. е., частина цієї ж території перетворилася на місце поховання.

Дослідники зафіксували одинадцять могил дорослих або старших підлітків, три дитячі поховання та два поховання коней. У двох чоловічих могилах було виявлено особливо багатий набір зброї: меч, що частково зберігся у дерев'яних ножнах, щит та ангон — спис із зазубринами.

У одному з поховань археологи виявили меч, що частково зберігся у дерев'яніих ножнах Фото: Inrap

Представники Inrap зазначили, що такий набір зброї характерний для поховань, пов'язаних із германськими воїнами високого статусу або федератами. Це були групи, які служили у військових структурах пізньої Римської імперії. На одязі та зброї також були виявлені золоті та срібні прикраси, оздоблені гранатами, що вказує на високий статус деяких людей, похованих у Орбур-Вірі.

В інших могилах були знайдені предмети, які зазвичай асоціюються з жінками, зокрема пари срібних позолочених брошок у формі лука, срібні брошки у формі птахів, намиста зі скляних намистин, пряжки для ременів та кістяний гребінець. Двох коней поховали на території кладовища разом із частинами їхньої збруї.

На одязі та зброї також були виявлені золоті та срібні прикраси, оздоблені гранатами Фото: Inrap

Кладовище було облаштовано на місці поселення з набагато довшою історією. Археологічні шари на всій території розкопок сягали глибини близько 1,5 метра. Найдавніші сліди датуються приблизно серединою I століття н. е., коли люди викопували ями та рови у перезволоженому ґрунті.

У II та III століттях поселення стало щільнішим. Будівлі, зведені з недовговічних матеріалів, стояли на кам'яних фундаментах і були розташовані вздовж доріг та стежок, що пролягали приблизно з північного сходу на південний захід.

Археологи також виявили вогнища, колодязі та великі ями, хоча призначення деяких споруд залишається невідомим. Подальші дослідження можуть встановити, чи використовувалися вони для ремісничого виробництва або інших видів діяльності.

У IV столітті територію вкрив шар темного мулу, і сліди проживання стали рідкісними. У другій половині V століття частина колишнього римського поселення була перетворена на кладовище.

Очищення фібули, виявленої під час розкопок Фото: Inrap

Знахідки надають археологам рідкісну можливість дослідити людей, які жили в Ельзасі під час переходу від римського панування до ранньосередньовічного. Західна Римська імперія втратила значну частину своєї влади, тоді як у її колишніх провінціях формувалися нові політичні сили та групові ідентичності.

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