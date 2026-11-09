Древнее поселение превратилось в нечто иное: новое археологическое открытие во Франции (фото)

Археологи обнаружили на северо-востоке Франции кладбище V века с богато украшенными могилами, оружием, украшениями и двумя похороненными лошадьми. Эта находка является редким свидетельством жизни в Эльзасе после упадка римского господства, когда общины приграничного региона Рейна переживали значительные изменения.

Кладбище обнаружили в Орбур-Вире, недалеко от Кольмара, в ходе раскопок, проведённых Национальным институтом превентивных археологических исследований Франции (Inrap), пишет Heritage Daily.

Сначала команда обнаружила следы поселения, существовавшего там ещё со времён Римской империи. Спустя несколько веков, во второй половине V века н. э., часть этой же территории превратилась в место захоронения.

Исследователи обнаружили одиннадцать могил взрослых или старших подростков, три детских захоронения и два захоронения лошадей. В двух мужских могилах был обнаружен особенно богатый набор оружия: меч, частично сохранившийся в деревянных ножнах, щит и ангон — копье с зазубринами.

В одном из захоронений археологи обнаружили меч, частично сохранившийся в деревянных ножнах Фото: Inrap

Представители Inrap отметили, что такой набор оружия характерен для захоронений, связанных с германскими воинами высокого статуса или федератами. Это были группы, служившие в воинских формированиях поздней Римской империи. На одежде и оружии также были обнаружены золотые и серебряные украшения, украшенные гранатами, что указывает на высокий статус некоторых людей, похороненных в Орбур-Вири.

В других могилах были найдены предметы, которые обычно ассоциируются с женщинами, в частности пары серебряных позолоченных брошей в форме лука, серебряные броши в форме птиц, ожерелья из стеклянных бусин, пряжки для ремней и костяной гребень. Двух лошадей похоронили на территории кладбища вместе с частями их упряжи.

На одежде и оружии также были обнаружены золотые и серебряные украшения, украшенные гранатами Фото: Inrap

Кладбище было обустроено на месте поселения с гораздо более древней историей. Археологические слои на всей территории раскопок достигали глубины около 1,5 метра. Самые древние следы датируются примерно серединой I века н. э., когда люди выкапывали ямы и рвы в переувлажненной почве.

Во II и III веках заселение стало более плотным. Здания, построенные из недолговечных материалов, стояли на каменных фундаментах и располагались вдоль дорог и троп, пролегавших примерно с северо-востока на юго-запад.

Археологи также обнаружили очаги, колодцы и большие ямы, хотя назначение некоторых сооружений остается неизвестным. Дальнейшие исследования могут установить, использовались ли они для ремесленного производства или других видов деятельности.

В IV веке территорию покрыл слой тёмного ила, и следы проживания стали редкими. Во второй половине V века часть бывшего римского поселения была превращена в кладбище.

Очистка фибулы, обнаруженной в ходе раскопок Фото: Inrap

Эти находки дают археологам редкую возможность изучить людей, живших в Эльзасе в период перехода от римского господства к раннему средневековью. Западная Римская империя утратила значительную часть своей власти, в то время как в её бывших провинциях формировались новые политические силы и групповые идентичности.

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