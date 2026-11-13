Подвійне поховання вікінгів знайшли на острові Мен: що було всередині (фото)

На острові Мен виявили подвійне поховання вікінгів, вік якого становить близько 1 100 років. Під час розкопок археологи знайшли меч із срібним оздобленням, бронзові прикраси та предмети, що використовувалися в торгівлі.

Організація "Manx National Heritage" оголосила про цю знахідку 9 листопада 2026 року. Пошуковець Деніел Кроу знайшов ці предмети за допомогою металошукача в лютому, і з того часу їх офіційно визнано скарбом через їхню історичну та археологічну цінність, пише Arkeonews.

Дві овальні бронзові брошки, прикрашені переплетеними фігурами тварин, є одними з найважливіших знахідок. Жінки-вікінги носили брошки такого типу, щоб застібати ремінці свого одягу, що спонукало археологів розглянути можливість того, що ці предмети походять із жіночої могили.

Раніше на острові Мен було знайдено лише одну подібну пару. Нещодавно виявлені екземпляри можуть бути приблизно на 50 років старшими, що зробить їх найдавнішим свідченням поховання жінки епохи вікінгів на острові.

Організація "Manx National Heritage" оголосила про цю знахідку 9 листопада 2026 року Фото: Manx National Heritage

Цікаво, що батько Деніела Кроу, Джон Кроу, разом із Крейгом Евансом виявили попередню пару брошок. Остання знахідка включає третю брошку, яка спочатку була покрита золотом. Вона має спіральні візерунки та скляний орнамент у центрі, і на острові не відомо жодного іншого зразка такого типу.

Колекція також містить меч вікінгів — 13-й, знайдений на острові Мен. Збереглося приблизно дві третини зброї. Руків'я меча прикрашене срібними інкрустаціями — ці деталі було виявлено під час рентгенівського обстеження, проведеного командою радіологів Manx Care. За даними організації Manx National Heritage, лише два інших мечі вікінгів з острова мають подібне оздоблення.

Меч зламаний, і дослідники вивчають, чи було це навмисне пошкодження, пов'язане з похоронним обрядом, чи зброя зламалася внаслідок руйнування могили упродовж століть.

Колекція також містить меч вікінгів — 13-й, знайдений на острові Мен. Фото: Manx National Heritage

Наявність меча поруч із брошками, які зазвичай асоціюються з жіночим одягом, викликала додаткові запитання. Ці предмети могли належати двом особам, похованим разом — можливо, чоловікові та жінці, — або ж знаходитися в окремих могилах, розташованих поруч одна з одною. Оскільки місце знахідки було порушено ще до її відкриття, первісне розташування предметів залишається нез'ясованим.

Інші знахідки вказують на роль острова в торгівлі вікінгів. До цієї групи входять прикрашені свинцеві гирі, частини бронзових ваг, головка сокири та бронзовий черпак. Ці гирі є першими зразками такого типу, зафіксованими на острові Мен.

Одна з гирь має бронзове оздоблення, яке, ймовірно, було перероблене з невеликої скриньки або релігійного предмета. Його дизайн нагадує художні традиції Британії та Ірландії, що свідчить про те, що спільноти вікінгів повторно використовували та адаптували предмети сусідніх культур. Черпак також належить до типу, раніше не зафіксованого на острові, і, ймовірно, використовувався під час бенкетів або церемоній.

Ці гирі є першими зразками такого типу, зафіксованими на острові Мен Фото: Manx National Heritage

Вікінги почали торгувати з островом Мен у IX столітті, ще до того, як заснували там поселення. Розташування острова в Ірландському морі зробило його зручним сполучним ланцюгом між Скандинавією, Британією та Ірландією.

Еллісон Фокс, кураторка з археології в Manx National Heritage, зазначила, що брошки можуть вказувати на найдавніше з відомих поховань жінки епохи вікінгів на острові. Вона також зауважила, що прикрашений меч та торгове обладнання проливають світло на економіку та взаємовідносини перших норвезьких поселенців.

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