У медуз і грибів є спільний предок: їхні шляхи розійшлися мільярди років тому

Мільярди років тому шляхи грибів і тварин назавжди розійшлися, але до цього на планеті існував їхній спільний предок.

Довгий час гриби вважалися рослинами, аж поки врешті-решт вчені виділили їх в окремий царство. Також відомо, що мільярди років тому гриби та тварини мали спільного предка, але пізніше їхні шляхи розійшлися і відтоді вони розвивалися за абсолютно різними еволюційними шляхами, пише Science Focus.

У результаті у деяких може виникнути питання: чому медуза — це тварина, а гриб — ні? За словами дослідників, на це є одразу кілька причин. Відомо, що тварини мають гнучкі клітинні стінки, перетравлюють їжу всередині організму, здатні пересуватися та мають спеціалізовані тканини, такі як нервова та м’язова. Водночас гриби мають жорсткі клітинні стінки, вони перетравлюють їжу поза організмом, не здатні пересуватися, а також у них відсутні нерви та м’язи.

І все ж у грибів та тварин був спільний предок, який жив на Землі близько мільярда років тому. Але з того часу їхні шляхи розійшлися — гриби та тварини розвивалися за абсолютно різними еволюційними шляхами. За словами дослідників, медузи з’явилися на планеті щонайменше 500 мільйонів років тому — на той час гриби вже міцно влаштувалися в іншому царстві, а їхні шляхи з медузами назавжди розійшлися.

Зазначимо, що медузи — це тварини, що належать до типу ужальних, тоді як гриби виділені в цілком окреме царство живої природи, яке не належить ані до рослин, ані до тварин. По суті, це зумовлено тим, що вони принципово відрізняються за будовою клітин, типом харчування та способом життя.

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