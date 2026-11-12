У медуз и грибов есть общий предок: их пути разошлись миллиарды лет назад

Миллиарды лет назад пути грибов и животных навсегда разошлись, но до этого на планете существовал их общий предок.

Долгое время грибы считались растениями, пока в конце концов ученые выделили их в отдельное царство. Также известно, что миллиарды лет назад у грибов и животных был общий предок, но позже их пути разошлись и с тех пор они развивались по совершенно разным эволюционным путям, пишет Science Focus.

В результате у некоторых может возникнуть вопрос: почему медуза — это животное, а гриб — нет? По словам исследователей на то есть сразу несколько причин. Известно, что животные обладают гибкими клеточными стенками, переваривают пищу внутри организма, способны передвигаться и имеют специализированные ткни, такие как нервная и мышечная. В то же время, у грибов жесткие клеточные стенки, они переваривают пищу вне организма, не способны передвигаться, а также у них отсутствуют нервы и мышцы.

И все же, у грибов и животных был общий предок, живший на Земле около миллиарда лет назад. Но с тех пор их пути разошлись — грибы и животные развивались по совершенно разным эволюционным путям. По словам исследователей, медузы появились на планете минимум 500 миллионов лет назад — к тому времени грибы уже прочно обосновались в другом царстве, а их пути с медузами навсегда разошлись.

Отметим, что медузы — это животные, относящиеся к типу стрекающих, тогда как грибы выделены в совершенно отдельное царство живой природы, не относящееся ни к растениям, ни к животным. По сути, это обусловлено тем, что они принципиально различаются по строению клеток, типу питания и образу жизни.

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