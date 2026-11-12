Найден самый странный кит в истории Земли: череп выглядит совершенно перекошенным (фото)

Исследователи обнаружили окаменелости древнего кита, обитавшего на планете миллионы лет назад — об этом виде не было известно ранее.

Если вы когда-то прежде ранее рассматривали голову кашалота, вы, вероятно, могли заметить, что она асимметрична. Такая необычная форма сформировалась в процессе эволюции, чтобы освободить место для органов эхолокации и генерации звуков. Теперь, в новом исследовании ученые обнаружили в палеонтологической летописи пример еще более выраженной асимметрии, пишет IFLScience.

Речь о Scaphokogia huachafo — вымершем виде карликовых зубатых китов, о котором ранее не было известно. Отметим, что окаменелый череп этого китообразного был найден в середине 1990-х годов в формации Писко на юге Перу. Считается, что возраст окаменелости составляет от 6,3 до 5,6 миллиона лет. Исследователи также обнаружили, что у этого животного наблюдается самая экстремальная асимметрия черепа среди всех известных китов, а возможно и всех, которые когда-либо жили на Земле.

Отметим, что асимметрия строения головы встречается и у некоторых современных животных. Например, у камбалообразных рыб оба глаза в процессе развития перемещаются на одну сторону тела, а у сов асимметрия помогает лучше улавливать звуки, издаваемые мелкими грызунами — их добычей. Если заглянуть еще глубже в прошлое, можно обнаружить Tanyka amnicola — древнюю рептилию, чья асимметрия выглядит поистине поразительно.

Крупный "дынеобразный" орган в верхней части мог использоваться для общения и воспроизведения звуков Фото: Jaime Bran Sarmiento

По словам ведущего автора исследования Альдо Бенитес-Паломино, асимметрия черепа у зубатых китов напрямую связана с развитием в лобной части головы жировых структур, участвующих в издавании звуков. Однако у Scaphokogia huachafo эта асимметрия выходит далеко за пределы области вокруг дыхала. Обе костные ноздри смещены целиком на левую сторону черепа, а кости лицевого отдела существенно различаются по размеру и расположению. В результате череп кита буквально выглядит совершенно перекошенным.

Ученые полагают, что длина этого кита, вероятно, достигала около 2,7 метра — то есть, он был немного меньше современных карликовых кашалотов. Исследователи также классифицировали окаменелости как новый, вымерший вид карликовых кашалотов, обитавших у побережья Мексики и Перу миллионы лет назад. Новый вид получил название — huachafo — было выбрано не случайно: оно взято из перуанского диалекта испанского языка и означает нечто чрезмерное, причудливое или экстравагантное.

При обнаружении столь сильно искаженных черепов первым делом возникает подозрение на тафономические процессы: возможно, образец был сплющен или искривлен под давлением осадочных пород на протяжении миллионов лет. Однако все швы между костями черепа были полностью закрыты, а ученые не обнаружили каких-либо переломов, патологий или деформаций в других частях черепа. Это указывает на то, что асимметрия были подлинной биологической особенностью, а вовсе не результат плохой сохранности.

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