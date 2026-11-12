Знайдено найдивнішого кита в історії Землі: його череп виглядає абсолютно викривленим (фото)

Дослідники виявили скам’янілості стародавнього кита, який мешкав на планеті мільйони років тому — про цей вид раніше не було відомо.

Якщо ви колись раніше розглядали голову кашалота, ви, ймовірно, могли помітити, що вона асиметрична. Така незвичайна форма сформувалася в процесі еволюції, щоб звільнити місце для органів ехолокації та генерації звуків. Тепер, у новому дослідженні вчені виявили в палеонтологічних записах приклад ще більш вираженої асиметрії, пише IFLScience.

Йдеться про Scaphokogia huachafo — вимерлий вид карликових зубатих китів, про який раніше не було відомо. Зазначимо, що скам’янілий череп цього китоподібного було знайдено в середині 1990-х років у формації Піско на півдні Перу. Вважається, що вік скам’янілості становить від 6,3 до 5,6 мільйона років. Дослідники також виявили, що у цієї тварини спостерігається найекстремальніша асиметрія черепа серед усіх відомих китів, а можливо, і серед усіх, які коли-небудь жили на Землі.

Зазначимо, що асиметрія будови голови зустрічається й у деяких сучасних тварин. Наприклад, у камбалоподібних риб обидва ока в процесі розвитку переміщуються на один бік тіла, а у сов асиметрія допомагає краще вловлювати звуки, що видають дрібні гризуни — їхня здобич. Якщо зазирнути ще глибше в минуле, можна виявити Tanyka amnicola — стародавню рептилію, асиметрія якої виглядає справді вражаюче.

Великий "динеподібний" орган у верхній частині міг використовуватися для спілкування та відтворення звуків Фото: Jaime Bran Sarmiento

За словами головного автора дослідження Альдо Бенітеса-Паломіно, асиметрія черепа у зубатих китів безпосередньо пов’язана з розвитком у лобовій частині голови жирових структур, які беруть участь у видаванні звуків. Однак у Scaphokogia huachafo ця асиметрія виходить далеко за межі області навколо дихала. Обидві кісткові ніздрі повністю зміщені на ліву сторону черепа, а кістки лицьового відділу суттєво відрізняються за розміром і розташуванням. У результаті череп кита буквально виглядає абсолютно перекошеним.

Вчені вважають, що довжина цього кита, ймовірно, сягала близько 2,7 метра — тобто він був трохи меншим за сучасних карликових кашалотів. Дослідники також класифікували скам’янілості як новий, вимерлий вид карликових кашалотів, що мешкали біля узбережжя Мексики та Перу мільйони років тому. Новий вид отримав назву — huachafo — її було обрано не випадково: це слово походить із перуанського діалекту іспанської мови й означає щось надмірне, химерне або екстравагантне.

При виявленні настільки сильно деформованих черепів насамперед виникає підозра на тафономічні процеси: можливо, зразок був сплющений або викривлений під тиском осадових порід протягом мільйонів років. Однак усі шви між кістками черепа були повністю закриті, а вчені не виявили жодних переломів, патологій чи деформацій в інших частинах черепа. Це вказує на те, що асиметрія була справжньою біологічною особливістю, а зовсім не результатом поганого стану збереження.

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