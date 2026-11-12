Унікальний колір і невидима луска: у озері виловили рідкісну рибу — така трапляється раз на мільйон (фото)

В озері Онтаріо виловили надзвичайно рідкісну жовту рибу — вчені вважають, що такі особини трапляються лише раз на мільйон.

Нещодавно співробітники Служби рибних ресурсів та дикої природи США виловили в гавані Осуїго, озеро Онтарі, неймовірно рідкісного жовтого миня (Lota lota) — вид настільки рідкісний, що дослідники прозвали його "жовтим дивом", пише Popular Science.

Зазначимо, що налим — риба з витягнутим тілом, середня вага якої становить від 1,4 до 2,3 кілограма. Відомо, що ці риби мешкають у холодних річках та озерах Північної Америки, Європи та Азії. На перший погляд здається, що у представників цього виду повністю відсутня луска, але насправді тіла цих риб вкриті дуже маленькими, майже мікроскопічними лусочками. Раціон наливів залежить від їхнього розміру: молоді особини харчуються зоопланктоном, а більші за розміром воліють полювати на інших риб.

Дослідники зазначають, що яскраво забарвлену особину було виявлено під час планового дослідження, спрямованого на виявлення інвазивних видів. Своїм унікальним забарвленням риба завдячує рідкісній генетичній аномалії — ксантохромізму. Відомо, що ця мутація пригнічується виробленням звичайного пігменту, внаслідок чого риба набуває жовто-помаранчевого забарвлення замість властивих налимам сірих, оливкових або коричневих відтінків. У дикій природі ксантохромізм зустрічається рідше, ніж альбінізм або меланізм, що робить цей випадок справді винятковим.

Така риба трапляється лише раз на мільйон Фото: USFWS

Дані свідчать про те, що налим є корінним мешканцем Великих озер, однак ця знахідка підтверджує ефективність програми служби з раннього виявлення та моніторингу інвазивних видів.

Раннє виявлення видів, що перебувають під особливим контролем, дає змогу фахівцям вчасно вжити заходів щодо запобігання їхньому поширенню або їхнього усунення. Оскільки на початкових етапах проникнення в новий водоймище інвазивні види зазвичай нечисленні, для їх пошуку вчені використовують електролов, пастки (верші), зяброві сітки, а також аналіз ДНК із навколишнього середовища.

За даними співробітників Служби рибних ресурсів та диких тварин США, виявлення такої рідкісної особини є примітним тим, що популяція миня в озері надзвичайно мала, а представники цього виду зазвичай мешкають у глибших і холодніших водах, ніж ті, що зустрічаються в гавані. По суті, це перший задокументований випадок виявлення миня під час рибогосподарських досліджень у гавані Осуїго, хоча раніше надходили поодинокі повідомлення про його вилов рибалками-аматорами

Пізніше особину передали біологам із Геологічної служби США, які оглянули рибу та виявили, що вона була дуже виснажена й перебувала у поганому стані. Згодом особину передали до Коледжу ветеринарної медицини Корнельського університету для проведення аналізу стану здоров’я.

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