Майстерно уникає конфлікту: найбільша ведмедиця Аляски отримала дві нагороди поспіль (відео)

Рейнджери вручили другу за рахунком нагороду ведмедиці Волверін — другий титул самці присудили за вміння вчасно відступити.

Протягом останніх кількох тижнів співробітники Лісової служби США у національному лісі Тонгасс вручають премії "Ведмеді Анана" (Anan Bear Awards) 39 бурим і чорним ведмедям, що мешкають на південному сході Аляски біля струмка Анана. Ведмедиця на ім’я Волверін стала рекордсменкою за кількістю титулів, пише Popular Science.

Раніше Фокус повідомляв, що ведмедиця Волверін отримала титул "Велика і прекрасна" (Big & Beautiful Award) 2026 року за свою статну та велику статуру. Тепер рейнджери заявили, що самка була удостоєна ще однієї нагороди — вона отримала титул "Ні-а!" (Nope Award) 2026 року за стрімкий відступ перед більшою за розміром суперницею.

Чорні (Ursus americanus) та бурі ведмеді (Ursus arctos) належать до родини ведмежих, проте перші, як правило, уникають місць, де з’являються другі. Це багато в чому пов’язано з тим, що бурі ведмеді значно більші за чорних: вага перших, як правило, коливається від 270 до 410 кілограмів, тоді як другі в середньому важать від 40 до 225 кілограмів.

Дослідники спостерігали за ведмедями в національному лісі Тонгасс, коли помітили ведмедицю на ім’я Волверін, яка миттєво розвернулася й пішла, побачивши прямо за своєю спиною буру ведмедицю на ім’я Буллсай — п’ятирічну ведмедицю, яку легко впізнати за темними колами навколо очей та вкрапленнями темно-коричневої шерсті в її світлому хутрі. Співробітники Лісової служби США в національному лісі Тонгасс присудили Волверін нагороду "Ні-а!" 2026 року за те, що вона так швидко відступила під час зустрічі з Буллсай.

Зазначимо, що Тонгасс — найбільший національний ліс у США, який займає більшу частину південно-східної Аляски. На цій території, як відомо, розташований льодовик Менденхолл; також тут пролягає безліч пішохідних стежок; ліс також є домівкою для величезної кількості видів тварин, зокрема ведмедів та орлів.

Інші новини науки