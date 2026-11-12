Мастерски избегает конфликта: крупнейшая медведица Аляски получила две награды подряд (видео)

Рейнджеры вручили вторую по счету награду медведице Волверин — второй титул самке присудили за умение вовремя ретироваться.

Последние несколько недель сотрудники Лесной службы США в национальном лесу Тонгасс вручают премии "Медведи Анана" (Anan Bear Awards) 39 бурым и черным медведям, обитающим на юго-востоке Аляски у ручья Анан. Медведица по имени Волверин стала рекордсменкой по количестве титулов, пишет Popular Science.

Ранее Фокус писал о том, что медведица Волверин получила титул "Большая и прекрасная" (Big & Beautiful Award) 2026 года за свое статное и крупное телосложение. Теперь рейнджеры заявили, что самка была удостоена еще одной награды — она получила титул "Не-а!" (Nope Award) 2026 года за стремительное отступление перед более крупной соперницей.

Черные (Ursus americanus) и бурые медведи (Ursus arctos) относятся к семейству медвежьих, однако первые, как правило, избегают мест, где появляются вторые. Это во многом связано с тем, что бурые медведи значительно крупнее черных: вес первых, как правило, варьируется от 270 до 410 килограммов, тогда как вторые в среднем весят от 40 до 225 килограммов.

Исследователи наблюдали за медведями в национальном лесу Тонгасс, когда заметили медведицу по имени Волверин, которая мгновенно развернулась и ушла, заметив прямо за своей спиной бурую медведицу по имени Буллсай — пятилетнюю медведицу, которую легко можно узнать по темным кругам вокруг глаз и вкраплениям темно-коричневой шерсти в ее светлом мехе.. Сотрудники Лесной службы США в национальном лесу Тонгасс присудили Волверин награду "Не-а!" 2026 года за то, что она так быстро ретировалась при встрече с Буллсай.

Отметим, что Тонгасс — крупнейший национальный лес в США, занимающий большую часть юго-восточной Аляски. На этой территории, как известно, расположен ледник Менденхолл; также здесь расположено множество пешеходных троп; лес также является домом для огромного количества видов, в том числе медведей и орлов.

Другие новости науки