Уникальный цвет и невидимая чешуя: в озере выловили редкую рыбу — встречается раз на миллион (фото)

В озере Онтарио выловили необычайно редкую желтую рыбу — ученые считают, что такие особи встречаются лишь раз на миллион.

Недавно сотрудники Службы рыбных ресурсов и дикой природы США поймали в гавани Осуиго, озеро Онтари, невероятно редкого желтого налима (Lota lota) — вид настолько редкий, что исследователи прозвали его "желтым чудом", пишет Popular Science.

Отметим, что налим — рыба с вытянутым телом, средний вес которой составляет от 1,4 до 2,3 килограмма. Известно, что эти рыбы обитают в холодных реках и озерах Северной Америки, Европы и Азии. На первый взгляд кажется, что у представителей этого вида полностью отсутствует чешуя, но на самом деле тела этих рыб покрыты очень маленькими, почти микроскопическими чешуйками. Рацион налимов зависит от их размера: молодые особи питаются зоопланктоном, а более крупные предпочитают охотиться на других рыб.

Исследователи отмечают, что ярко окрашенная особь была обнаружена в ходе планового исследования, направленного на выявление инвазивных видов. Своим уникальным окрасом рыба обязана редкому генетическому отклонению — ксантохромизму. Известно, что эта мутация подавляется выработкой обычного пигмента, в результате чего рыба приобретает желто-оранжевый окрас вместо свойственных налимам серых, оливковых или коричневатых тонов. В дикой природе ксантохромизм встречается реже, чем альбинизм или меланизм, что делает этот случай по-настоящему исключительным.

Такая рыба встречается лишь раз на миллион Фото: USFWS

Данные указывают на то, что налим является коренным обитателем Великих озер, однако эта находка подтверждает эффективность программы службы по раннему обнаружению и мониторингу инвазивных видов.

Раннее обнаружение видов, находящихся под особым контролем, позволяет специалистам своевременно принять меры по предотвращению их распространения или их устранению. Поскольку на начальных этапах проникновения в новый водоем инвазивные виды обычно немногочисленны, для их поиска ученые используют электролов, ловушки (верши), жаберные сети, а также анализ ДНК из окружающей среды.

По данным сотрудников Службы рыбных ресурсов и диких животных США, обнаружение столь редкой особи примечательно тем, что популяция налима в озере невероятно мала, а представители этого вида обычно обитают в более глубоких и холодных водах, чем те, что встречаются в гавани. По сути, это первый задокументированный случай обнаружения налима в ходе рыбохозяйственных исследований в гавани Осуиго, хотя ранее поступали отдельные сообщения о его поимке рыболовами-любителями

Позже особь передали биологам из Геологической службы США, которые осмотрели рыбу и обнаружили, что она была очень истощена и находилась в плохом состоянии. Впоследствии особь была передана в Колледж ветеринарной медицины Корнеллского университета для проведения анализа состояния здоровья.

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