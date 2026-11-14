Ефект блокбастера: чому деякі динозаври стали популярними, а інші — ні (фото)

Динозаври стали відомими не лише завдяки своїм розмірам, гострим зубам чи незвичайній будові тіла. Дослідження інтересу до доісторичних тварин показало, що поява динозаврів у відомих фільмах, особливо у серії "Парк Юрського періоду", була більш вагомим фактором популярності, ніж біологічні особливості.

Дослідники проаналізували 323 роди динозаврів та понад 3,5 мільярда переглядів сторінок Вікіпедії, щоб зрозуміти, чому одні стародавні тварини стали загальновідомими, а інші залишилися невідомими. Результати вказали на вплив популярної культури: найбільшу увагу привертали динозаври, що з'являлися у фільмах серії "Парк Юрського періоду", пише IFLScience.

"Культурна помітність не є суто біологічним явищем; її можна створити штучно", — розповіла головна авторка дослідження Памела Ліма з Федерального університету Алагоаса. Вона зазначила, що людей, звісно, можуть природно приваблювати великі й небезпечні тварини, але високобюджетні фільми мали ще більший вплив на увагу людей.

Команда використовувала культуромічні методи, щоб порівняти увагу до динозаврів з такими характеристиками, як розмір тіла, раціон харчування та геологічний період, у якому вони жили.

Найбільшу увагу привертають динозаври, що з'являлися у фільмах серії "Парк Юрського періоду" Фото: Wikimedia Commons

Аналіз показав, що поява у фільмах серії "Парк Юрського періоду" була найсильнішим фактором, що визначав сучасну популярність. Багато з найвідоміших динозаврів були великими м'ясоїдами, яких вчені вже описали ще до виходу першого фільму.

Травоїдні, всеїдні та динозаври з середнього юрського періоду загалом привертали менше уваги. Через це незвичайні види, такі як Spicomellus — броньований динозавр із шипами, зрощеними з ребрами, — залишалися далеко поза увагою громадськості, попри надзвичайну анатомію.

Захоплення динозаврами має довгу історію. У вікторіанську епоху великі знахідки скам'янілостей надихали на створення музейних експозицій, зокрема знаменитих динозаврів у "Кришталевому палаці" в Лондоні. Хоча ці реконструкції часто були неточними, вони давали відвідувачам перше уявлення про те, як могло виглядати доісторичне життя.

Пізніше динозаври з'явилися у фільмах та мультфільмах, але масовий ентузіазм досяг нового піку в 1990-х роках. Фільм Стівена Спілберга "Парк Юрського періоду" став світовим хітом, а документальний серіал "Прогулянки з динозаврами" надихнув ціле покоління палеонтологів та художників.

Дослідники зазначили, що той самий вплив, який перетворив доісторичну тварину на загальновідоме ім'я, може також сприяти зусиллям із збереження природи. Памела Ліма пояснює, що багато сучасних видів є невеликими або не мають тих рис, які зазвичай привертають увагу громадськості. Через це деякі з них стикаються з тим, що вчені називають "соціальним вимиранням": вони зникають із свідомості людей ще до того, як вимирають у біологічному сенсі.

Динозаври стали відомими не лише завдяки своїм розмірам чи гострим зубам Фото: Wikimedia Commons

"Якщо фільм може змусити весь світ глибоко перейматися тваринами, які вимерли 66 мільйонів років тому, ми цілком можемо використати той самий наративний підхід, щоб привернути увагу до живих видів, які сьогодні відчайдушно потребують нашої турботи", — заявила Ліма.

Вчена зазначає, що книги, фільми та ігри можуть впливати на те, яких тварин люди запам’ятовують і про яких піклуються. "Ваше оповідання має потенціал перетворити маловідому, дивну або крихітну стародавню істоту на глобальну ікону", — пояснює Ліма.

Цей вплив має значення для сучасної природи. Цікава історія може привернути увагу до видів, які рідко з'являються в заголовках новин, допомагаючи людям зрозуміти, чому вони потребують захисту.

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