Найгучніші наземні тварини у світі: вперше за 85 років відкрито нові види приматів (фото)

У тропічних лісах Бразилії вчені виявили два раніше невідомі види мавп-ревунів. Вони перебувають під загрозою зникнення.

У тропічних лісах Амазонії вчені вперше за 85 років виявили два нових види мавп-ревунів. Їм дали назви Alouatta iroi та Alouatta matogrossensis. З урахуванням цього відкриття загальна кількість відомих видів мавп-ревунів сягнула 16. Згідно з результатами дослідження, це відкриття може призвести до перегляду еволюційного дерева цих приматів. Результати дослідження опубліковано в журналі Communications Biology, пише IFLScience.

Вчені виявили нові види мавп у тропічних лісах Бразилії в ході масштабного генетичного дослідження роду Alouatta (ревуни). Це галасливі примати з Центральної та Південної Америки, відомі своїми гучними криками та вигуками.

Ревуни вважаються найгучнішими наземними тваринами у світі. Їхній гортанний рев чути на відстані до 5 кілометрів. За допомогою цих звуків мавпи відлякують суперників, позначають свою територію та спілкуються з родичами.

Alouatta iroi Фото: IFLS

Дослідники зібрали генетичні зразки 86 особин ревунів із різних місць їхнього проживання, включаючи музейні експонати. Генетичний аналіз показав, що еволюційне дерево ревунів має набагато складнішу будову, ніж вважалося раніше, і потребує перегляду.

У ході дослідження вчені виявили два нових види, які, як виявилося, перебувають під загрозою зникнення. Ревуни виду Alouatta iroi мешкають у північно-західній частині Амазонії. Ревуни виду Alouatta matogrossensis мешкають у південній частині Амазонії.

Вивчивши генетичний матеріал ревунів, дослідники змогли скласти детальну картину їхньої еволюційної історії.

Alouatta matogrossensis Фото: IFLS

Дослідники проаналізували геноми 11 видів мавп-ревунів, що мешкають у Південній та Центральній Америці, об’єднавши наявні набори даних ДНК із новою генетичною інформацією.

Генетичні дані показали, що мавпи-ревуни відокремилися від своїх найближчих родичів у період від 19 до 13,5 мільйонів років тому. Ймовірно, рід Alouatta зародився в Центральній Америці, а потім поширився на територію Південної Америки. Перший розкол усередині роду відбувся близько 3,5 мільйонів років тому. Ця подія приблизно збігається за часом із формуванням Панамського перешийка.

Згодом, у міру появи в регіоні великих річок, зокрема Амазонки, відбувалося відокремлення нових видів мавп-ревунів. Річки перешкоджали обміну генами, що дозволило популяціям розвиватися незалежно одна від одної.

Вчені сподіваються, що глибше розуміння цього роду та його генетичного різноманіття допоможе краще зберегти види, які перебувають на межі зникнення через вирубку лісів та зміни клімату.

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