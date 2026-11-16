Ракета Vulcan Centaur вибухнула незабаром після запуску: 40 супутників Amazon знищено (відео)

Причина аварії, що сталася через 10 хвилин після запуску ракети-носія, поки що невідома.

У неділю, 15 листопада, ракета-носій Vulcan Centaur американської компанії United Launch Alliance вибухнула через 10 хвилин після запуску. У результаті всі 40 інтернет-супутників компанії Amazon були знищені. Це був п'ятий запуск ракети Vulcan Centaur і перший після тривалої перерви, спричиненої раніше виявленими аномаліями в її роботі, пише Space.

Ракета-носій Vulcan Centaur стартувала о 19:40 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида). Вона мала вивести на низьку навколоземну орбіту 40 інтернет-супутників для угруповання Amazon Leo. Це майбутній конкурент супутникового угруповання Starlink компанії SpaceX. Amazon Leo складатиметься з 3236 супутників. Наразі на орбіті перебувають 398 апаратів.

Через 10 хвилин після запуску ракета-носій Vulcan Centaur, згідно із заявою United Launch Alliance, зіткнулася з невідомою аномалією та вийшла з ладу. У результаті ракета вибухнула, і весь її корисний вантаж було знищено. Причина аварії поки що невідома. Розпочато розслідування.

Політ у неділю став п’ятим для ракети Vulcan Centaur. Вперше вона полетіла в космос у 2024 році і з того часу здійснила 4 запуски, два з яких були не зовсім вдалими, але ракета змогла вивести супутники на низьку навколоземну орбіту. У жовтні 2024 року та в лютому 2026 року під час польоту виникли проблеми з бічними прискорювачами ракети. Після останнього інциденту запуски Vulcan Centaur були відкладені, поки компанія United Launch Alliance усувала причини несправностей.

Здавалося б, проблема з прискорювачами вирішена, адже аварія ракети сталася вже після відокремлення верхнього ступеня з супутниками на борту. Тож, можливо, причина не в прискорювачах, а в чомусь іншому. Але що саме сталося, покаже розслідування.

Для компанії Amazon ця аварія, ймовірно, є дуже поганою новиною, адже вона розраховувала на те, що саме ракета Vulcan Centaur стане основним транспортним засобом для виведення на орбіту супутників групи Amazon Leo.

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