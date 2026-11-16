900 мільйонів галактик: космічний телескоп "Евклід" показав "невидимий" Всесвіт (фото)

Обсерваторія, покликана допомогти розгадати дві найважливіші загадки космосу, здійснила прорив в астрономії.

Європейське космічне агентство (ЄКА) оприлюднило перший великий масив даних, зібраних космічним телескопом "Евклід" з моменту його запуску в липні 2023 року. Ці дані стануть основою для створення найбільшої в історії тривимірної карти Всесвіту і містять зображення понад 900 мільйонів галактик. Площа дослідженої ділянки неба порівнянна з 9500 повними Місяцями. Нові дані допоможуть вченим розгадати таємниці темної матерії та темної енергії, пише Space.

Космічний телескоп "Евклід" призначений для створення найбільшої тривимірної карти Всесвіту, яка охоплюватиме третину видимого неба та понад 10 мільярдів років історії космосу. Також телескоп має допомогти з’ясувати природу таємничих компонентів Всесвіту: темної матерії та темної енергії, які ухиляються від прямого виявлення.

Темна матерія залишається невидимою, але своєю гравітацією впливає на видимі астрономічні об’єкти. Вважається, що завдяки їй існують усі великомасштабні структури космосу і що вона відіграла головну роль в еволюції галактик.

Темна енергія — це невидима сила, яка змушує Всесвіт розширюватися з прискоренням, але її природа поки що залишається загадкою.

Кільцеподібна галактика NGC 1291 розташована на відстані 33 млн світлових років від нас. Фотографія, зроблена телескопом "Евклід" Фото: ESA

Новий набір даних було зібрано за 13 місяців спостережень. Він включає спектри випромінювання 160 мільйонів джерел, понад 900 мільйонів галактик, а також 60 мільйонів потенційних квазарів. Це надзвичайно яскраві об’єкти в центрах віддалених галактик, утворені надмасивними чорними дірами, які активно поглинають матерію.

Надскупчення Годинника містить кілька десятків скупчень галактик і має розмір приблизно 550 млн світлових років. Фотографія, зроблена телескопом "Евклід" Фото: ESA

Сюди також входять скупчення галактик і навіть надскупчення галактик. Їхнє вивчення може допомогти зрозуміти, як матерія об’єднувалася, утворюючи розгалужену мережу з газу, пилу та темної матерії, відому як космічна павутина.

Масив даних також містить каталог із 15 000 об"єктів, які можуть слугувати прикладами гравітаційного лінзування Фото: ESA

Масив даних також містить каталог із 15 000 об’єктів, які можуть слугувати прикладами гравітаційного лінзування. Це явище було вперше описано Альбертом Ейнштейном у 1915 році в рамках загальної теорії відносності. Цей ефект посилення зображення виникає, коли одна галактика опиняється на одній лінії зору з іншою, більш віддаленою галактикою. Гравітаційний вплив галактики, розташованої на передньому плані, викривляє простір-час, відхиляючи та підсилюючи світло від фонової галактики. Цей ефект посилюється наявністю темної матерії.

Світло від фонової галактики відхиляється й рухається різними шляхами, проходячи повз гравітаційну лінзу, а тому може досягати телескопів у різний час. Таким чином можна досліджувати вплив темної енергії на розширення Всесвіту.

Новий масив даних містить лише 14 % інформації, яку "Евклід" має зібрати за шість років своєї роботи. Це означає, що ця обсерваторія може змінити наше уявлення про космос.

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