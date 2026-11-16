Обнаружена массивная звезда, которую считали черной дырой: как это может быть (фото)

Иногда массивные звезды могут имитировать поведение черных дыр и таким образом астрономы ошибаются относительно природы двойных систем.

Астрономы считали, что странная двойная система NGC-1850 BH1, расположенная в соседней галактике Большое Магелланово Облако, состоит из звезды и черной дыры звездной массы. Но оказалось, что в этой системе наблюдается лишь имитация поведения черной дыры. На самом деле массивная черная дыра ведет себя похоже на черную дыру. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

Массивные звезды часто существуют в составе двойных систем. Когда одна из звезд взрывается сверхновой, то образуется черная дыра. В итоге звезда и черная дыра могут существовать одной системе, но такая черная дыра почти не поглощает материю, а потому является спящей и ее сложно обнаружить. Считается, что в Млечном Пути существует около 100 000 подобных двойных систем.

Но иногда пары звезд могут иметь характеристики, которые похожи на те, что имеют пара звезда-черная дыра. Это происходит, когда одна из звезд забирает вещество у другой звезды. То есть по сути действует похоже на черную дыру.

Большое Магелланово Облако Фото: NASA

Ранее считалось, что система NGC-1850 BH1 состоит из спящей черной дыры, масса которой в 11 раз больше массы Солнца и звезды, масса которой в 5 раз превышает массу Солнца. Предполагалось, что черная дыра остается невидимой, ведь звезда затмевает ее своим ярким светом. Но вместо черной дыры там могла находится другая звезда.

Ученые проверили эту версию, когда разделили все излучение системы на отдельные спектры. Исследование показало, что в системе действительно существует две звезды, одна из которых скрыта ярким светом другой.

Анализ показал, что то, что считалось черной дырой на самом деле является массивной горячей яркой звездой с очень быстрым вращением, масса которой в 5,2 раза превышает массу Солнца. Эта звезда в прошлом забрала часть массы у своего относительно холодного звездного компаньона, масса которого в 1,7 раза больше массы Солнца.

В прошлом между звездами происходил перенос вещества, но точные характеристики двойной системы еще предстоит установить, в частности, возраст, химический состав звезд и расстояние между ними.

Система NGC-1850 BH1 представляет собой хороший пример имитации деятельности черной дыры, которой на самом деле не существует. Это открытие в который раз показывает насколько необычными бывают космические объекты, которые могут сбивать с толку астрономов.

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