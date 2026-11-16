Дивний феномен Чумацького Шляху: чому звідси втікають зірки (фото)

Зірки, що віддаляються, рухаються швидше та в іншому напрямку, ніж основний потік зірок у нашій галактиці.

Сонце та всі інші зірки у Чумацькому Шляху обертаються навколо центру нашої галактики. Цей рух загалом впорядкований, проте астрономи виявили в Чумацькому Шляху зірки, які рухаються швидше, ніж очікувалося, причому часто у досить незвичайному напрямку. Це зірки, що втікають, пише EarthSky.

Зірки народжуються в хмарах газу та пилу, причому в одній хмарі може утворитися одразу кілька зірок. Як наслідок, багато зірок Чумацького Шляху рухаються в космічному просторі групами: або у складі зоряних асоціацій, або в більш щільних зоряних скупченнях.

Зірки, що віддаляються, — це зірки, які рухаються з аномально високою швидкістю порівняно з навколишнім міжзоряним середовищем та сусідніми зірками, тобто понад 100 км/с. При цьому швидкість руху Сонця відносно інших зірок становить близько 20 км/с.

На знімку, зробленому космічним телескопом "Хаббл", зображено космічну хмару, в якій народжуються нові зірки — туманність "Тарантул". Внизу праворуч зображено зірку, що віддаляється, яка була викинута з туманності, та передбачуваний напрямок її руху Фото: NASA

Астрономи виділяють дві можливі причини появи зірок, що віддаляються:

Дві зоряні системи, кожна з яких складається з двох зірок, зближуються одна з одною. У результаті такої взаємодії обидві системи можуть зруйнуватися, а одна або кілька зірок можуть бути викинуті у космічний простір із дуже високою швидкістю.

У системі з кількома зірками одна з них вибухає як наднова. Потужний вибух може надати іншим зіркам системи значне прискорення та спрямувати їх по нових траєкторіях руху.

На знімках космічного телескопа "Хаббл" видно чотири зірки, що віддаляються, які проносяться крізь ділянки щільного міжзоряного газу, утворюючи яскраві дугоподібні хвилі та шлейфи світиться газу Фото: NASA

Однією з відомих зірок, що віддаляються, є GD 50. Це білий карлик, розмір якого можна порівняти з розміром Землі, але маса більша, ніж у Сонця. Астрономи виявили, що ця зірка рухається в просторі в тому ж напрямку й з тією ж швидкістю, що й зоряне скупчення Плеяди. Крім того, вік GD 50 приблизно збігається з віком зірок у скупченні. Таким чином, астрономи дійшли висновку, що зірка GD 50 народилася в скупченні Плеяди, а потім була викинута звідти, можливо, після зближення з іншою зіркою.

До числа інших зірок, що віддаляються, належать AE Возничого, 53 Овна та μ (мю) Голуба. Усі вони віддаляються одна від одної зі швидкістю понад 100 км/с.

Простеживши траєкторії руху цих зірок у зворотному напрямку, астрономи виявили, що близько 2 мільйонів років тому їхні шляхи перетиналися поблизу туманності Оріона. Навколо трьох яскравих зірок, що утворюють пояс Оріона, простягається величезна газова петля, відома як Петля Барнарда. Можливо, це залишок наднової, вибух якої й надав цим зіркам високу швидкість руху.

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