Наша реальність може зникнути в будь-яку секунду: кінець настане з нізвідки в буквальному сенсі

Десь у космосі може існувати простір, у якому немає абсолютно нічого. І це дуже погано для нас.

Фізики вважають, що наш Всесвіт може зникнути через раптово виниклу дивну бульбашку, яку можна охарактеризувати як абсолютне ніщо. Як це може статися, пише New Scientist.

Здається, що у Всесвіті немає місця, де б не було взагалі нічого. Усе пронизане квантовими полями та частинками. Тому вакуум — це область простору з мінімально можливим рівнем енергії, а не область, де енергії немає взагалі. Вакуум у глибокому космосі має мінімально можливий рівень енергії.

Існує ймовірність, що може виникнути область простору з ще нижчим рівнем енергії, тобто справжній вакуум. Тому вакуум у нашому Всесвіті вважається хибним. Якщо це так, то звичний для нас космос перебуває не в стані глобального мінімуму енергії, а лише в стані локального мінімуму.

Уявіть яйце, яке лежить у мисці. Дно миски — це локальний мінімум (у цьому випадку йдеться про висоту). Це найнижча точка, у якій може перебувати яйце, і їй не потрібна додаткова енергія, щоб яйце випало з миски. Якщо додати енергії, тобто струснути миску, то яйце опиниться справді в найнижчій точці, тобто впаде на підлогу. Перехід із хибного вакууму в справжній вакуум (це називається розпадом хибного вакууму) мав би наслідки, схожі на падіння яйця. При цьому цей перехід може відбутися раптово, і це дуже погано для нас.

Квантові поля, що заповнюють весь простір-час, підкоряються законам квантової механіки. Це означає, що іноді вони поводяться надзвичайно дивно. Наприклад, існує таке явище, як квантове тунелювання. Частинки можуть спонтанно проходити крізь бар’єр, а не долати його зверху. Квантове тунелювання час від часу трапляється.

Фізики вважають, що наш Всесвіт може зникнути через раптово виниклу дивну бульбашку, яку можна охарактеризувати як абсолютне ніщо Фото: IFLS

Уявімо, що крихітна частинка тунелює у стан істинного вакууму. У результаті виникне крихітна бульбашка простору-часу, в якій немає нічого. Що відбуватиметься всередині такої бульбашки і до чого це призведе далі, залежить від безлічі невідомих параметрів: наприклад, від різниці енергій між істинним і хибним вакуумом або від поверхневого натягу оболонки, що відокремлює бульбашку від навколишнього простору-часу. Бульбашка може виявитися абсолютно несумісною з фундаментальними силами та частинками, з яких складається відомий нам Всесвіт.

Якщо бульбашка дуже маленька або має дуже високе поверхневе натягнення, вона просто стиснеться і зникне. В іншому разі бульбашка почне розширюватися зі швидкістю світла, поглинаючи все на своєму шляху. Таким чином, звичний нам Всесвіт із його законами фізики зникне.

Якщо розпад хибного вакууму можливий, то єдиний спосіб дізнатися про це — дочекатися самої події. Оскільки бульбашка розширюється зі швидкістю світла, ми дізнаємося про неї лише в той момент, коли вона нас поглине.

Проте існують певні ознаки, які можуть вказувати на початок розпаду хибного вакууму. Якщо значення фундаментальних констант — від маси бозона Хіггса до сили сильної взаємодії — залишаються стабільними, то хвилюватися немає чого. Якщо ж ні, то може виникнути бульбашка істинного вакууму, і це буде кінець усьому.

Теоретично розпад хибного вакууму може статися навіть тоді, коли ви дочитаєте цей текст до кінця.

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