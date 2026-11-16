Найвідоміша корабельна аварія в історії США: куди зникло золото на мільйони доларів

Затонулий корабель із величезним вантажем золота став причиною багаторічних судових розглядів.

Задовго до "Титаніка" найвідомішою корабельною катастрофою в історії США була загибель пароплава SS Central America. У 1857 році він затонув біля узбережжя Південної Кароліни. Загинуло 425 осіб. На його борту перебувало золото на суму (у перерахунку на нинішні ціни) близько 236 мільйонів доларів. Загибель корабля спровокувала масштабний економічний спад у США, а коли мисливці за скарбами виявили уламки корабля в 1988 році, це призвело до судових розглядів, що тривали десятиліттями, пише Popular Science.

3 вересня 1857 року пароплав SS Central America вийшов із порту на східному узбережжі Панами, маючи на борту 592 особи, щоб вирушити до Нью-Йорка. Але 12 вересня корабель потрапив у сильний ураган і затонув біля берегів США. Загалом катастрофа забрала життя 425 осіб.

Окрім величезних людських жертв, корабельна аварія призвела до тяжких економічних наслідків. Золото, що перевозилося на борту, призначалося для підтримки кількох банків, які перебували на межі краху. Вже через місяць майже всі банки в США припинили обмін паперових грошей на золото.

Задовго до "Титаніка" найвідомішою корабельною катастрофою в історії США була загибель пароплава SS Central America Фото: Popular Science

Багато дослідників намагалися знайти уламки корабля "SS Central America", але це вдалося лише у 1988 році пошуковій групі Columbus-America Discovery Group. Експедицію очолював мисливець за скарбами Томмі Грегорі Томпсон.

Протягом наступних кількох років команді вдалося підняти на поверхню більшу частину золота. У 1993 році федеральний суддя оцінив вартість цього дорогоцінного металу приблизно в 21 мільйон доларів, однак для колекціонерів монети та злитки, підняті з затонулого судна, мають набагато більшу цінність. У 2000 році основна частина золота була продана приблизно за 50 мільйонів доларів. Сьогодні більша частина цього золота перебуває в руках приватних колекціонерів.

Золотий зливок з пароплава SS Central America Фото: Popular Science

Зазвичай на цьому подібні історії закінчуються, але цього разу все склалося інакше. До 1989 року страхові компанії, які ще в 1850-х роках застрахували вантаж на борту пароплава SS Central America, заявили свої права на золото. Їхня логіка була такою: ми виплатили відшкодування клієнтам, які втратили золото, отже, воно належить нам. Страхові компанії програли судовий процес, але це був лише початок.

Томпсон залучив 12,5 мільйона доларів від інвесторів для фінансування пошуків затонулого корабля. У 2005 році ці інвестори подали на нього до суду, стверджуючи, що так і не отримали жодної частки від вартості золота.

У 2006 році позови подали й деякі члени команди Томпсона. У 2012 році Томпсон втік, але у 2015-му його заарештували. На свободу він вийшов лише в березні 2026 року. Доля приблизно 500 золотих монет, вартістю в кілька мільйонів доларів, досі залишається невідомою.

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