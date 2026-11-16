Самое известное кораблекрушение в истории США: куда исчезло золото на миллионы долларов

Затонувший корабль с огромным грузом золота стал причиной многолетних судебных разбирательств.

Задолго до "Титаника" самым знаменитым кораблекрушением в истории США была гибель парохода SS Central America. В 1857 году оно затонуло у побережья Южной Каролины. Погибли 425 человек. На его борту находилось золото на сумму (в пересчете на нынешние цены) около 236 миллионов долларов. Гибель корабля спровоцировала масштабный экономический спад в США, а когда охотники за сокровищами обнаружили останки корабля в 1988 году, это привело к судебным разбирательствам, длившимся десятилетиями, пишет Popular Science.

3 сентября 1857 года пароход SS Central America вышел из порта на восточном побережье Панамы, имея на борту 592 человека, чтобы отправиться в Нью-Йорк. Но 12 сентября корабль попал в сильный ураган и затонул у берегов США. В общей сложности катастрофа унесла жизни 425 человек.

Помимо огромных человеческих жертв, кораблекрушение привело к тяжелым экономическим последствиям. Перевозившееся на борту золото предназначалось для поддержки нескольких банков, находившихся на грани краха. Уже через месяц почти все банки в США прекратили обмен бумажных денег на золото.

Задолго до "Титаника" самым знаменитым кораблекрушением в истории США была гибель парохода SS Central America Фото: Popular Science

Многие исследователи пытались найти обломки SS Central America, но это удалось сделать только в 1988 году поисковой группе Columbus-America Discovery Group. Экспедицию возглавлял охотник за сокровищами Томми Грегори Томпсон.

За последующие несколько лет команде удалось поднять на поверхность большую часть золота. В 1993 году федеральный судья оценил стоимость этого драгоценного металла примерно в 21 миллион долларов, однако для коллекционеров монеты и слитки, поднятые с затонувшего судна, представляют гораздо большую ценность. В 2000 году основная часть золота была продана примерно за 50 миллионов долларов. Сегодня большая часть этого золота находится в руках частных коллекционеров.

Золотой слиток с парахода SS Central America Фото: Popular Science

Обычно на этом подобные истории заканчиваются, но в этот раз все пошло иначе. К 1989 году страховые компании, которые еще в 1850-х годах застраховали груз на борту парохода SS Central America, заявили свои права на золото. Их логика была такова: мы выплатили возмещение клиентам, потерявшим золото, следовательно, оно принадлежит нам. Страховые компании проиграли судебный процесс, но это было лишь начало.

Томпсон привлек 12,5 миллиона долларов от инвесторов для финансирования поисков затонувшего корабля. В 2005 году эти инвесторы подали на него в суд, утверждая, что так и не получили никакой доли от стоимости золота.

В 2006 году иски подали и некоторые члены команды Томпсона. В 2012 году Томпсон пустился в бега, но в 2015-м был арестован. На свободу он вышел только в марте 2026 года. Судьба примерно 500 золотых монет, стоимостью в несколько миллионов долларов, до сих пор остается неизвестной.

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