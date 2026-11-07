Секретная высадка нацистов в США: через 80 лет нашли корабль времен Второй мировой войны (фото)

Группа гражданских исследователей обнаружила останки торгового судна, затонувшего после попадания торпеды, выпущенной немецкой подводной лодкой.

Более 80 лет оставалось неизвестным местоположение затонувшего канадского торгового корабля SS Cornwallis, который был потоплен в 1944 году у берегов штата Мэн (США) немецкой подводной лодкой. Это произошло после того, как эта лодка доставила в США двух нацистских шпионов, пишет Gizmodo.

В сентябре 1942 года торговый корабль SS Cornwallis длиной 120 метров и водоизмещением 5458 тонн в первый раз был потоплен ударом торпеды немецкой подводной лодки недалеко от Барбадоса в Карибском море. Но корабль подняли со дна, отремонтировали, и его снова начали использовать для перевозки сахара и патоки с Барбадоса в Канаду.

3 декабря 1944 года торговый корабль был потоплен во второй и последний раз. В него попала торпеда, выпущенная немецкой подводной лодкой U-1230 у берегов штата Мэн. 43 члена экипажа из 48 погибли. Пять человек спас корабль ВМС США.

Торговый корабль SS Cornwallis Фото: Gizmodo

За несколько дней до того, как потопить SS Cornwallis, подводная лодка U-1230 тайно высадила в США двух нацистских шпионов. Это произошло примерно в 30 километрах к северу от места затопления торгового судна. Потопление торгового корабля стало, по сути, сопутствующим эпизодом секретной операции нацисткой Германии во время Второй мировой войны под названием "Сорока". Целью операции был сбор разведывательных данных о военных верфях и промышленных объектах США.

С попощью гидролокатора получено изображение затонувшего судна SS Cornwallis Фото: Gizmodo

На берег в штате Мэн высадились 26-летний американец Уильям К. Коулпо, симпатизировавший нацистам, и 35-летний немец Эрих Гимпель. Они добрались до Нью-Йорка, где оставались несколько недель, прежде чем Коулпо сдался ФБР. Оба нацистских шпиона были приговорены к смертной казни, но президент США Гарри Трумэн заменил им наказание на 30 лет тюремного заключения.

Место гибели корабля SS Cornwallis 82 года оставалось загадкой. Было известно лишь то, что судно затонуло где-то у побережья штата Мэн. Спустя семь лет поисков группа гражданских исследователей Nomad Exploration Team обнаружила обломки затонувшего корабля на глубине около 122 метров в Атлантическом океане примерно в 40 километрах от побережья штата Мэн.

Команда исследователей приступила к поискам затонувшего корабля в 2019 году. Они использовали исторические документы, чтобы сузить круг поисков до трех возможных мест, где мог находится торговый корабль. Во время пятой экспедиции ранее в этом году исследователи с помощью гидролокатора наконец-то обнаружили SS Cornwallis после того, как им пришлось обследовать более 129 квадратных километров морского дна.

Исследователи сообщили, что планируют вернуться к месту затопления корабля для дальнейшего исследования, но на этот раз с использованием дистанционно управляемого подводного аппарата.

Другие новости науки