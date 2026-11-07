Таємна висадка нацистів у США: через 80 років знайшли корабель часів Другої світової війни (фото)

Група цивільних дослідників виявила уламки торгового судна, яке затонуло після влучання торпеди, випущеної німецьким підводним човном.

Понад 80 років залишалося невідомим місцезнаходження затонулого канадського торгового корабля SS Cornwallis, який був потоплений у 1944 році біля берегів штату Мен (США) німецьким підводним човном. Це сталося після того, як цей човен доставив до США двох нацистських шпигунів, пише Gizmodo.

У вересні 1942 року торговельне судно SS Cornwallis довжиною 120 метрів і водотоннажністю 5458 тонн було вперше потоплено торпедою німецького підводного човна неподалік від Барбадосу в Карибському морі. Але корабель підняли з дна, відремонтували, і його знову почали використовувати для перевезення цукру та патоки з Барбадосу до Канади.

3 грудня 1944 року торговельне судно було потоплено вдруге й востаннє. У нього влучила торпеда, випущена німецьким підводним човном U-1230 біля берегів штату Мен. 43 члени екіпажу з 48 загинули. П’ятьох людей врятував корабель ВМС США.

Торговий корабель SS Cornwallis Фото: Gizmodo

За кілька днів до того, як потопити SS Cornwallis, підводний човен U-1230 таємно висадив у США двох нацистських шпигунів. Це сталося приблизно за 30 кілометрів на північ від місця затоплення торгового судна. Затоплення торгового корабля стало, по суті, супутнім епізодом секретної операції нацистської Німеччини під час Другої світової війни під назвою "Сорока". Метою операції був збір розвідувальних даних про військові верфі та промислові об’єкти США.

За допомогою гідролокатора було отримано зображення затонулого судна SS Cornwallis Фото: Антарктида

На берег у штаті Мен висадилися 26-річний американець Вільям К. Коулпо, який симпатизував нацистам, та 35-річний німець Еріх Гімпель. Вони дісталися до Нью-Йорка, де пробули кілька тижнів, перш ніж Коулпо здався ФБР. Обох нацистських шпигунів засудили до смертної кари, але президент США Гаррі Трумен замінив їм покарання на 30 років тюремного ув’язнення.

Місце загибелі корабля SS Cornwallis 82 роки залишалося загадкою. Було відомо лише те, що судно затонуло десь біля узбережжя штату Мен. Через сім років пошуків група цивільних дослідників Nomad Exploration Team виявила уламки затонулого корабля на глибині близько 122 метрів в Атлантичному океані приблизно за 40 кілометрів від узбережжя штату Мен.

Команда дослідників розпочала пошуки затонулого корабля у 2019 році. Вони використовували історичні документи, щоб звузити коло пошуків до трьох можливих місць, де міг перебувати торговий корабель. Під час п’ятої експедиції, що відбулася раніше цього року, дослідники за допомогою гідролокатора нарешті виявили SS Cornwallis після того, як їм довелося обстежити понад 129 квадратних кілометрів морського дна.

Дослідники повідомили, що планують повернутися до місця затоплення корабля для подальшого дослідження, але цього разу з використанням дистанційно керованого підводного апарата.

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