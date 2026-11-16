Наша реальность может исчезнуть в любую секунду: конец придет из ничего в буквальном смысле

Где-то в космосе может существовать пространство, в котором нет совершенно ничего. И это очень плохо для нас.

Физики считают, что наша Вселенная может исчезнуть благодаря внезапно возникшему странному пузырю, который можно охарактеризовать, как абсолютное ничто. Как это может произойти, пишет New Scientist.

Кажется, что во Вселенной нет места, где не было бы вообще ничего. Все пронизано квантовыми полями и частицами. Поэтому вакуум – это область пространства с минимально возможным уровнем энергии, а не область, где энергии нет вовсе. Вакуум в глубоком космосе обладает минимально возможным уровнем энергии.

Существует вероятность, что может возникнуть область пространства с еще более низким уровнем энергии, то есть истинный вакуум. Поэтому вакуум в нашей Вселенной считается ложным. Если это так, то привычный нам космос находится не в состоянии глобального минимума энергии, а лишь в состоянии локального минимума.

Представьте яйцо, которое лежит в миске. Дно миски — это локальный минимум (в данном случае речь идет о высоте). Это самая низкая точка, в которой может находиться яйцо, и ей не нужно дополнительной энергии, чтобы яйцо выпало из миски. Если добавить энергии, то есть встряхнуть миску, то яйцо окажется по-настоящему в самой низкой точке, то есть упадет на пол. Переход из ложного вакуума в истинный вакуум (это называется распадом ложного вакуума) имел бы последствия, схожие с падением яйца. При этом этот переход может произойти внезапно и это очень плохо для нас.

Квантовые поля, заполняющие все пространство-время, подчиняются законам квантовой механики. Это означает, что иногда они ведут себя чрезвычайно странно. Например, существует такое явление, как квантовое туннелирование. Частицы могут спонтанно проходить сквозь барьер, а не преодолевать его сверху. Квантовое туннелирование время от времени случается.

Физики считают, что наша Вселенная может исчезнуть благодаря внезапно возникшему странному пузырю, который можно охарактеризовать, как абсолютное ничто Фото: IFLS

Представим, что крошечная частица туннелирует в состояние истинного вакуума. В результате возникнет крошечный пузырь пространства-времени, в котором нет ничего. Что будет происходить внутри такого пузыря и к чему это приведет дальше зависит от множества неизвестных параметров: например, от разной энергии между истинным и ложным вакуумом или от поверхностного натяжения оболочки, отделяющей пузырь от окружающего пространства-времени. Пузырь может оказаться совершенно несовместимым с фундаментальными силами и частицами, из которых состоит известная нам Вселенная.

Если пузырь очень маленький или имеет очень высокое поверхностное натяжение, он просто сожмется и исчезнет. В противном случае пузырь начнет расширяться со скоростью света, поглощая все на своем пути. Таким образом привычная нам Вселенная с ее законами физики исчезнет.

Если распад ложного вакуума возможен, то единственный способ узнать об этом — дождаться самого события. Поскольку пузырь расширяется со скоростью света, мы узнаем о нем лишь в тот момент, когда он нас поглотит.

Тем не менее, существуют определенные признаки, которые могут указывать на начало распада ложного вакуума. Если значения фундаментальных постоянных, от массы бозона Хиггса до силы сильного взаимодействии, остаются стабильными, то переживать нечего. Если же нет, то может возникнуть пузырь истинного вакуума и это будет конец всему.

Распад ложного вакуума, теоретически, может произойти даже тогда, когда вы дочитаете этот текст до конца.

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