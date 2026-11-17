За словами вчених, вони отримали найточнішу оцінку маси Чумацького Шляху завдяки спостереженням за зірками та сусідніми галактиками.

Чумацький Шлях — це спіральна галактика, діаметр якої становить приблизно 100 000 світлових років, а товщина галактичного диска коливається від 1000 до 3000 світлових років. Один світловий рік – це приблизно 9,5 трильйона кілометрів. У нашій галактиці знаходиться від 200 до 400 мільярдів зірок різного віку, розміру та маси. Вже давно відомо, що основна частина маси нашої галактики припадає не на видимі зірки та міжзоряний газ, але результати різних оцінок маси Чумацького Шляху досі сильно відрізнялися. Вчені заявили, що вони отримали найточніше значення маси нашої галактики. Результати дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) — це астрономічний прилад, встановлений на телескопі в обсерваторії Кітт-Пік (США), який створює масштабну 3D-карту Всесвіту. За його допомогою вчені також намагаються зрозуміти природу темної матерії та темної енергії. Перша створює невидиму масу в усіх галактиках і утримує їх як єдиний об’єкт завдяки додатковій гравітації. Друга відповідає за прискорене розширення космосу.

Щоб оцінити масу Чумацького Шляху, астрономам необхідно відстежувати рух зірок як у нашій галактиці, так і в супутникових галактиках, а також власний рух цих галактик. Ці рухи зазнають впливу гравітації Чумацького Шляху. Чим швидше рухаються ці об’єкти на певній відстані від центру нашої галактики, тим більша маса потрібна для того, щоб утримувати їх на своїх орбітах.

За словами вчених, вони отримали найточнішу оцінку маси Чумацького Шляху завдяки спостереженням за зірками та сусідніми галактиками Фото: ESA

Вчені використали дані свого найновішого широкомасштабного огляду космосу, проведеного за допомогою приладу DESI, щоб отримати найточнішу на сьогодні оцінку маси Чумацького Шляху. Для оцінки маси нашої галактики раніше вчені вивчали зірки у зовнішньому гало Чумацького Шляху (великій області, де переважає невидима темна матерія), аналізували зоряні потоки, а також досліджували щільні зоряні скупчення та галактики-супутники. Але ці дослідження давали різні оцінки маси Чумацького Шляху.

Проблема частково полягає в тому, що в попередніх дослідженнях рідко застосовували кілька методів вимірювання одночасно. Крім того, у них часто не враховувалися ані реальні гравітаційні збурення, яким піддаються галактики, ані обмеження, властиві великомасштабним астрономічним оглядам.

Автори нового дослідження врахували попередні помилки та провели аналіз руху понад 10 000 віддалених зірок, які знаходяться на відстані від 30 000 до 310 000 світлових років від центру Чумацького Шляху. Дослідження показало, що загальна маса Чумацького Шляху, включаючи як темну матерію, так і звичайну матерію, з якої складаються зірки та планети, становить 1,19 трильйона мас Сонця. При цьому похибка оцінки становить близько 11%.

Астрономи мають намір ще точніше визначити масу нашої галактики в рамках подальших досліджень.

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