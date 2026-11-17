На Місяці є величезна кількість сміття, але його можна розумно використати.

У 1959 році перший створений людиною об’єкт досяг поверхні Місяця. Це був радянський апарат "Луна-2". Відтоді людство здійснило понад 140 місій до супутника Землі. У результаті на поверхні Місяця опинилися 12 людей, сім місяцеходів і приблизно 187 000 кілограмів сміття. Це можна порівняти з вагою літака Boeing 747. Насправді деякі з цих об’єктів можуть стати в нагоді під час досліджень Місяця астронавтами в майбутньому, пише Popular Science.

За словами Ейдана Коулі з Європейського космічного агентства, більша частина предметів, залишених на Місяці, — це елементи посадкових модулів. Наприклад, під час програми NASA "Аполлон", коли на Місяці побували 12 астронавтів у період з 1969 по 1972 рік, використовувалися одноразові посадкові модулі. Це означає, що астронавти вирушали на навколомісячну орбіту лише за допомогою верхньої частини посадкового модуля, а нижня залишалася на місці.

Також на Місяці знаходяться 7 місяцеходів — як автоматизованих, так і тих, що призначалися для пересування астронавтів, — створених не лише в NASA; два з них були створені в Китаї та Об’єднаних Арабських Еміратах.

На Місяці залишилося наукове обладнання, ящики з інструментами та зонди, призначені для зіткнення з поверхнею супутника Землі. За їх допомогою досліджували поверхню Місяця та склад місячного пилу.

На цій фотографії, зробленій астронавтом Девідом Скоттом 31 липня 1971 року, зображений астронавт Джеймс Ірвін біля місяцехода в рамках місії "Аполлон-15" Фото: NASA

За словами Коулі, Місяць постійно піддається бомбардуванню мікрометеоритами. Ці крихітні камінці, разом із сильним сонячним випромінюванням, космічною радіацією та різкими перепадами температур, поступово руйнують об’єкти, що залишилися на Місяці.

Але навіть пошкоджене обладнання може мати цінність для майбутніх досліджень Місяця. Коулі зазначає, що вивчення зразків техніки, залишеної людиною на Місяці, допоможе зрозуміти, як саме навколишнє середовище впливає на ці об’єкти. Таким чином можна створити для майбутньої техніки надійний захист від суворих умов Місяця.

Оскільки NASA та Китай планують у найближчі роки кілька нових місій на Місяць, ймовірно, там з’явиться ще більше сміття. Хоча майбутні пілотовані посадкові модулі мають бути багаторазовими, а тому принаймні ця техніка не повинна залишитися на Місяці назавжди.

Навіть якщо на Місяці буде накопичуватися дедалі більше відпрацьованого обладнання, Європейське космічне агентство вже розробляє плани щодо повторного використання частини цього місячного сміття. Планується переробляти частину техніки на нові матеріали, які зможуть використовувати астронавти.

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