Корсет, який носив 35-й президент США, щоб полегшити біль у спині, став причиною того, що куля кіллера влучила у ціль у 1963 році.

Президент США Джон Ф. Кеннеді майже все життя страждав від сильних болів у спині, які з часом лише посилювалися. Загалом 35-й президент США все життя страждав від безлічі важких захворювань, які ретельно приховували від громадськості. Вважається, що корсет для спини, який носив Кеннеді, не дозволив йому пережити замах на його життя у 1963 році, пише Фокус.

Хронічні болі в спині у Кеннеді почалися ще в молодості, під час навчання в Гарвардському університеті. Він переніс кілька важких операцій на хребті, найскладнішою з яких виявилася операція 1954 року. Тоді хірурги закріпили на хребті Кеннеді металеву пластину, але згодом її видалили. Після цього Кеннеді доводилося щодня робити ін’єкції знеболюючих препаратів. Лікарі порадили Кеннеді носити жорсткий фіксуючий корсет, щоб зменшити біль. Він щоранку одягав його на себе.

У жовтні 1961 року до Білого дому прибув австрійський лікар Ганс Краус. Будучи завзятим альпіністом, Краус свого часу зумів одужати після переломів за допомогою фізичних навантажень. Але Кеннеді почувався настільки погано, що навіть не міг нормально нахилитися.

Президент США Джон Ф. Кеннеді майже все життя страждав від сильного болю в спині, який з часом лише посилювався Фото: X (Twitter)

Краус пояснив президенту, що його спина ослабла, а слабкі м’язи потрібно навантажувати, щоб вони стали сильними. Краус запропонував Кеннеді комплекс вправ для зміцнення спини. Результат став помітним майже відразу. Вже через рік Кеннеді зміг брати на руки своїх дітей, чого раніше не міг робити, і знову грав у гольф.

У записах Крауса можна знайти інформацію про те, що до осені 1963 року Кеннеді майже не відчував болю в спині. Але Кеннеді все ж продовжував носити фіксуючий корсет, хоча лікар запевняв президента, що той йому більше не потрібен.

22 листопада 1963 року в Далласі, штат Техас, Кеннеді сидів у відкритому автомобілі, і на ньому був корсет для спини. Існує думка дослідників, що жорсткий корсет відіграв фатальну роль під час замаху на президента США.

Перша куля пролетіла крізь основу шиї Кеннеді. Якби на ньому не було корсета, він міг би нахилитися й ухилитися. Але президент не міг цього зробити й продовжував сидіти прямо. Незабаром пролунав другий постріл, і він виявився смертельним.

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