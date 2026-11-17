Компанія Sierra Space отримала довгоочікуваний дозвіл на посадку свого космічного літака під час першої місії на навколоземну орбіту.

Космічний літак Dream Chaser подолав важливу перешкоду на шляху до свого першого польоту в космос, запланованого на весну 2027 року, пише Space.

Dream Chaser — це реінкарнація космічного шатла NASA, і на його розробку пішло понад 20 років. Космічний літак має запускатися в космос ракетою-носієм, але приземлятися він може, як і шаттли NASA або звичайні літаки, — на злітно-посадкову смугу.

Наразі NASA має лише космічний корабель Dragon від компанії SpaceX для доставки вантажів та астронавтів на орбіту. NASA поки що не вдалося знайти альтернативний транспортний засіб, хоча таким може стати космічний корабель Starliner від компанії Boeing, але його перспективи поки що залишаються неясними.

Космічний літак Dream Chaser довжиною 9 метрів спочатку розроблявся для доставки вантажів та астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС). Однак у 2014 році розробники зосередилися на створенні виключно вантажної версії цього транспортного засобу. У 2016 році NASA уклало контракт з компанією Sierra Space на доставку вантажів на МКС. Але через затримки в розробці Dream Chaser терміни реалізації цих місій неодноразово переносилися.

Dream Chaser — це реінкарнація космічного шатла NASA, і на його розробку пішло понад 20 років Фото: space.com

Спочатку перший політ Dream Chaser у космос мав відбутися у 2020 році, але його кілька разів відкладали через технічні проблеми та проблеми з сертифікацією. Потім перший політ мав відбутися у 2024 році, але ракета-носій Vulcan Centaur від компанії United Launch Alliance під час свого другого запуску в космос полетіла без Dream Chaser.

Тепер компанія Sierra Space планує здійснити перший запуск Dream Chaser у космос навесні 2027 року. Це буде випробувальний політ на навколоземній орбіті.

Стало відомо, що компанія Sierra Space отримала дозвіл Федерального управління цивільної авіації США (FAA) на посадку космічного літака Dream Chaser під час першої місії на орбіту. Посадка може бути здійснена або на злітно-посадковій смузі для космічних шатлів у Космічному центрі NASA імені Кеннеді у штаті Флорида, або на базі Ванденберг Космічних сил США у штаті Каліфорнія.

Згідно із заявою FAA, екологічна експертиза показала, що експлуатація Dream Chaser не матиме істотного впливу на якість навколишнього середовища в контексті Національного закону про екологічну політику. Варто зазначити, що останнім часом у США лунають пропозиції щодо обходу екологічних норм, щоб задовольнити зростаючий попит на запуски та посадки космічних апаратів.

Наразі компанія Sierra Space активно працює над укладенням контрактів на проект Dream Chaser з NASA, а також із приватними компаніями.

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