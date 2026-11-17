Компания Sierra Space получила долгожданное разрешение на посадку своего космического самолета в ходе первой миссии на околоземную орбиту.

Космический самолет Dream Chaser преодолел важное препятствие на пути к своему первому полету в космос, запланированному на весну 2027 года, пишет Space.

Dream Chaser — это реинкарнация космического шаттла NASA и на его разработку ушло более 20 лет. Космический самолет должна запускать в космос ракета-носитель, но приземляться он может, как и шаттлы NASA или обычные самолеты – на взлетно-посадочную полосу.

Сейчас у NASA есть только космический корабль Dragon от компании SpaceX, чтобы доставлять грузы и астронавтов на орбиту. NASA пока не удалось найти альтернативное транспортное средство, хотя таким может стать космический корабль Starliner от компании Boeing, но его перспективы пока туманны.

Космический самолет Dream Chaser длиной 9 метров изначально разрабатывался для доставки грузов и астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Но в 2014 году разработчики сосредоточились на создании только грузовой версии данного транспортного средства. В 2016 году NASA заключило контракт с компанией Sierra Space на доставку грузов на МКС. Но из-за задержек в разработке Dream Chaser сроки реализации этих миссий неоднократно переносились.

Dream Chaser — это реинкарнация космического шаттла NASA и на его разработку ушло более 20 лет Фото: space.com

Изначально первый полет Dream Chaser в кокос должен был состояться в 2020 году, но несколько раз откладывался из-за технических проблем и проблем с сертификацией. Затем первый полет должен был состоится в 2024 году, но ракет-носитель Vulcan Centaur от компании United Launch Alliance в время своего второго запуска в космос полетела без Dream Chaser.

Теперь компания Sierra Space планирует первый запуск Dream Chaser в космос осуществить весной 2027 года. Это будет испытательный полет на околоземной орбите.

Стало известно, что Sierra Space получила разрешение Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на посадку космического самолета Dream Chaser в ходе первой миссии на орбиту. Посадка может быть осуществлена ​​либо на взлетно-посадочной полосе для космических шаттлов в Космическом центре NASA имени Кеннеди в штате Флорида, либо на базе Ванденберг Космических сил США в штате Калифорния.

Согласно заявлению FAA, экологическая экспертиза показала, что эксплуатация Dream Chaser не окажет существенного влияния на качество окружающей среды в контексте Национального закона об экологической политике. Стоит отметить, что в последнее время в США звучат предложения об обходе экологических норм, чтобы удовлетворить растущий спрос на запуски и посадки космических аппаратов.

Сейчас компания Sierra Space активно работает над получением контрактов для Dream Chaser от NASA, а также частных компаний.

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