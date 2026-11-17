Впервые в истории человечества ученые получат радиосигнал, преодолевший расстояние в один световой день. Этот сигнал должен отправить зонд “Вояджер-1”.

Космические аппараты NASA "Вояджер-1" и "Вояджер-2" были запущены в 1977 году. Первый изучал Юпитер и Сатурн, второй — Уран и Нептун. Спустя почти 50 лет оба зонда уже покинули Солнечную систему и находятся в межзвездном пространстве. "Вояджер-1" приближается к месту, где еще не бывал ни один созданный человеком объект. Космический аппарат окажется на расстоянии 1 световой день от Земли. Но ученые услышат один из важнейших сигналов из космоса только спустя 24 часа после этого события, пишет Space.

В NASA ожидают, что космический аппарат "Вояджер-1" достигнет рекордного расстояния в 1 световой день от Земли в среду, 18 ноября, примерно в 12:16:07 по киевскому времени.

Астрономы используют понятие "световой день" для обозначения расстояния, которое свет преодолевает за 24 часа. Поскольку скорость света составляет примерно 300 000 км/с, то 1 световой день – это почти 26 миллиардов километров.

Хотя термин "световой день" звучит как единица измерения времени, на самом деле это единица измерения расстояния, как и термин "световой год" (это примерно 9,5 триллионов километров). Астрономы используют такие единицы измерения, чтобы описать огромные расстояния между космическими объектами.

В NASA ожидают, что космический аппарат "Вояджер-1" достигнет рекордного расстояния в 1 световой день от Земли в среду, 18 ноября, примерно в 12:16:07 по киевскому времени Фото: NASA

Для сравнения, свет Солнца доходит до Земли примерно за 8 минут 20 секунд. Это значит, что наша планета находится на расстоянии примерно 8,3 световых минут от Солнца.

Когда "Вояджер-1" окажется на расстоянии в 1 световой день от Земли, он отправит радиосигнал на Землю. Но этому сигналу потребуется 24 часа, чтобы достичь нашей планеты. Поэтому ученые смогут подтвердить факт достижения рекордного расстояния только через сутки после самого исторического события. Еще 24 часа уйдет на то, чтобы сигнал, переданный с Земли, дошел до "Вояджер-1".

С момента своего запуска 5 сентября 1977 года "Вояджер-1" постоянно отдаляется от Земли. Сейчас он движется в межзвездном пространстве со скоростью около 61 000 км/ч. Стоит отметить, что зонд "Вояджер-2" движется по другой траектории, а потому окажется на расстоянии в 1 световой день лишь в ноябре 2035 года.

"Вояджер-1" движется в сторону звезды AC +79 3888, также известной как Gliese 445, расположенной более чем в 17 световых годах от Земли. Ожидается, что через 40 000 лет зонд NASA пролетит на расстоянии примерно 1,7 светового года от этой звезды.

Но уже в следующем десятилетии, как ожидается у "Вояджер-1" закончится энергия и выйдут из строя два работающих научных прибора, хотя изначально работали десять приборов.

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