В составе марсианского камня марсоход NASA обнаружил огромное количество вещества, которое играет важную роль в существовании жизни.

Марсоход NASA Curiosity наехал на обычный камень в кратере Гейл на Марсе. Под тяжестью аппарата камень раскололся и то, что находилось внутри него, сильно озадачило ученых. Там были обнаружены кристаллы чистой серы. Хотя на Марсе много сульфатов, впервые ученые обнаружили на Красной планете серу в ее чистой форме. При этом вся окружающая местность была буквально усеяна подобными камнями. Это событие произошло два года назад и только теперь ученые, кажется, решили загадку: откуда на Марсе появилась чистая сера, которой там не должно быть? Может ли она быть связана с внеземной жизнью? Результаты двух исследований опубликованы в журналах Science и Geophysical Research Letters, пишет ScienceAlert.

Сульфаты (сера и кислород) образуются, когда сера смешивается с другими минералами в воде. Когда вода испаряется, минералы высыхают и оставляют после себя сульфаты. Такие сульфатные минералы хранят в себе информацию о прошлом Марса, особенно о том, какой была история воды на планете и как она исчезла с течением времени.

Чистая сера образуется только в определенных условиях, которых не было, как считают ученые, в кратере Гейл. На Земле крупные залежи серы обычно связаны с вулканической или гидротермальной активностью. Но в кратере Гейл не было высокотемпературных процессов, которые могли бы привести к образованию чистой серы.

Марсоход NASA Curiosity наехал на обычный камень в кратере Гейл на Марсе. Под тяжестью аппарата камень раскололся и то, что находилось внутри него, сильно озадачило ученых. Там были обнаружены кристаллы чистой серы Фото: NASA

Теперь ученые нашли объяснение тому, как могли появиться необычные залежи чистой серы на Красной планете. Авторы первого исследования проанализировали снимки района, где были обнаружены необычные камни, а также результаты химического анализа обнаруженной чистой серы.

Оказалось, что камней богатых чистой серой действительно очень много находится на поверхности Марса площадью около 2100 квадратных метров. И это совершенно неожиданно, как и то, что сера оказалась чрезвычайно чистой, что резко контрастирует с сульфатными минералами на Марсе.

Теперь ученые нашли объяснение тому, как могли появиться необычные залежи чистой серы на Красной планете Фото: NASA

Ученые считают, что эти камни образовались именно в кратере Гейл. Чистая сера могла возникнуть из газов, выделявшихся в ходе древней вулканической активности. Эти газы изначально находились под поверхностью планеты, а затем в результате эрозии почвы смогли выйти наружу. В ходе химических реакций могли образоваться залежи чистой серы даже без наличия высоких температур. Расчеты ученых показывают, что чистая сера образовалась в период от 3,1 до 2,8 миллиарда лет назад.

Авторы другого исследования смешали сульфаты с хлоратами (соединениями хлора и кислорода, которые могли присутствовать на древнем Марсе) в кислой воде при комнатной температуре. В ходе реакции образовались желтые кристаллы чистой серы. То есть эта сера могла возникнуть на Марсе в результате химических процессов и не связана с деятельностью микроорганизмов.

Напоминаем, что сера является одним из важных элементов, необходимых для появления и существования жизни. Сера в форме сульфатов принимает участие в создании двух аминокислот, которые нужны живым существам для создания белков.

На Земле чистая сера может вырабатываться микроорганизмами, но эксперименты доказывают, что для ее образования на Марсе присутствие живых существ вовсе не обязательно.

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