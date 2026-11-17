Новая сверхтяжелая ракета-носитель Starship V4 будет достигать высоты примерно 150 метров, что на 26 метров больше текущей версии V3.

Три дня назад компания SpaceX впервые в истории успешно вернула верхнюю ступень своей сверхтяжелой ракеты-носителя Starship на стартовую площадку после орбитального полета, который продолжался более 22 часов. Впервые космический корабль Ship был захвачен манипуляторами стартовой башни на космодроме. Это событие приближает момент, когда самая большая и мощная ракета в мире Starship не просто полностью многоразовой, но и способной к быстрому повторному использованию для новых запусков в космос. Илон Маск уже заявил о том, что будущая версия Starship станет еще больше и мощнее, пишет Space.

Три дня назад компания SpaceX впервые в истории успешно вернула верхнюю ступень своей сверхтяжелой ракеты-носителя Starship на стартовую площадку после орбитального полета, который продолжался более 22 часов

Starship – это двухступенчатая полностью многоразовая сверхтяжелая ракета-носитель, предназначенная для грузовых и пилотируемых миссий как на околоземную орбиту, так и для полетов на Луну и Марс. Об ее составляющие, ускоритель Super Heavy и космический корабль Ship (верхняя ступень ракеты) являются многоразовыми и способными выполнять новый запуск вскоре после возвращения на Землю.

Сейчас ракета Starship представлена в версии V3, то есть это уже третье поколение, и она имеет высоту в собранном виде чуть более 124 метра. Космический корабль Ship версии V3 имеет высоту 52 метра и оснащен шестью двигателями Raptor V3. Нижняя ступень Super Heavy V3 имеет высоту 72 метра и оснащена 33 двигателями Raptor.

Сравнение размеров верхней ступени Starship V3 (космический корабль Ship) с самолетом Boeing 737, космическим шаттлом NASA (выведен из эксплуатации в 2011 году), космическим кораблем NASA "Орион" (на нем астронавты облетели Луну в апреле 2026 года и совершат высадку на Луну в 2028 году) и космическим кораблем, который использовался в рамках лунной программы NASA "Аполлон" более 50 лет назад Фото: X (Twitter)

Илон Маск, глава компании SpaceX, сообщил в социальной сети Х, что новая версия ракеты Starship, то есть V4, будет намного больше и мощнее. Высота космического корабля Ship V4 будет составлять около 70 метров. Плюс первая ступень Starship будет иметь не 6, а 9 двигателей: добавят три двигателя Raptor-Vacuum.

Таким образом верхняя ступень ракеты Starship будет иметь такую же высоту, как и основная двухступенчатая ракета-носитель SpaceX под названием Falcon 9. Если диаметр этой ракеты составляет 5,2 метра, то диаметр Ship V4 составит 9 метров.

По словам Маска, общая высота Starship V4 составит примерно 150 метров и впервые новая ракета будет запущена в космос в 2027 году. Стоит отметить, что ранее, согласно сообщениям компании SpaceX, высота Starship V4 планировалась на уровне примерно 142 метров.

Компания SpaceX и Илон Маск назвали успешным 15-й испытательный полет ракеты Starship, который состоялся 14 ноября. Хотя удалось достичь лишь одну из поставленных целей: только космический корабль вернулся на стартовую площадку Фото: SpaceX

Напоминаем, что компания SpaceX и Илон Маск назвали успешным 15-й испытательный полет ракеты Starship, который состоялся 14 ноября. Хотя удалось достичь лишь одну из поставленных целей: только космический корабль вернулся на стартовую площадку, а ускоритель не смог этого сделать. Но нижняя ступень Super Heavy уже 3 раза успешно возвращалась на стартовую площадку, где ее захватывали манипуляторы стартовой башни, так что это не очень большая проблема для SpaceX.

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