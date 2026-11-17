Космические самолеты могут поразить любую цель в регионах Земли, где проживает большая часть населения планеты.

В конце октября Разведывательное управление Министерства обороны США показало наиболее четкую фотографию секретного китайского космического самолета "Шэньлун", который сейчас находится на околоземной орбите. Точные характеристики самолета и его предназначение остаются загадкой. Эта фотография поднимает важный вопрос: сколько подобных многоразовых орбитальных самолетов потребовалось бы для нанесения стремительного удара по многим целям на Земле? Китайские ученые представили свой ответ в исследовании, опубликованном в журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, пишет South China Morning Post.

Авторы исследования создали моделирование, с помощью которого показали, как небольшой флот китайских космических самолетов мог бы оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации на Земле. С другой стороны, эти же самолеты могут применяться и во время военных действий, ведь они могут очень быстро начать снижение с орбиты и нанести удары по выбранным целям.

Согласно моделированию, флот из 40 многоразовых космических самолетов изначально находился на высоте 400 км над поверхностью Земли. Для расчетов их дальнейшего движения использовались не характеристики "Шэньлун", а гиперзвукового планирующего летательного аппарата CAV-H.

Согласно моделированию, флот из 40 многоразовых космических самолетов изначально находился на высоте 400 км над поверхностью Земли. Для расчетов их дальнейшего движения использовались не характеристики "Шэньлун", а гиперзвукового планирующего летательного аппарата CAV-H Фото: Maxar

После снижения до высоты 100 км самолеты переходили в режим планирования в атмосфере. При этом дальность полета, согласно моделированию, составила более 10 000 км, но аппараты могли маневрировать в стороны на расстояние до 2500 км. При расчетах ученые учитывали время орбитального маневрирования самолетов, характеристики планирования в атмосфере и вращение Земли.

Согласно расчетам, 40 многоразовых космических самолетов в нужный момент могли начать снижение в направлении любой точки на Земле в течение 2,5 минут после получения приказа. Для регионов, расположенных между 60 градусами северной и 60 градусами южной широты, где проживает большая часть населения планеты, это время сокращается до одной минуты, как показало моделирование.

То есть, теоретически, небольшой флот китайских беспилотных орбитальных самолетов, если бы он был создан, мог нанести чрезвычайно быстрый удар по противнику в практически любой точке Земли после получения соответствующего приказа.

Никто не знает, сколько у Китая таких космических самолетов, как "Шэньлун", и могут ли они выполнять военные миссии. Но такую вероятность исключать нельзя.

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