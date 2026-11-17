Космічні літаки можуть вразити будь-яку ціль у регіонах Землі, де проживає більша частина населення планети.

Наприкінці жовтня Розвідувальне управління Міністерства оборони США оприлюднило найчіткіше фото секретного китайського космічного літака "Шеньлун", який наразі перебуває на навколоземній орбіті. Точні характеристики літака та його призначення залишаються загадкою. Ця фотографія порушує важливе питання: скільки подібних багаторазових орбітальних літаків знадобилося б для нанесення стрімкого удару по багатьох цілях на Землі? Китайські вчені представили свою відповідь у дослідженні, опублікованому в журналі Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, пише South China Morning Post.

Автори дослідження розробили модель, за допомогою якої продемонстрували, як невеликий флот китайських космічних літаків міг би оперативно реагувати на надзвичайні ситуації на Землі. З іншого боку, ці самі літаки можуть застосовуватися й під час військових дій, адже вони здатні дуже швидко почати спуск з орбіти та завдати ударів по обраних цілях.

Згідно з моделюванням, флот із 40 багаторазових космічних літаків спочатку перебував на висоті 400 км над поверхнею Землі. Для розрахунків їхнього подальшого руху використовувалися не характеристики "Шеньлун", а гіперзвукового плануючого літального апарата CAV-H.

Згідно з моделюванням, флот із 40 багаторазових космічних літаків спочатку перебував на висоті 400 км над поверхнею Землі. Для розрахунків їхнього подальшого руху використовувалися не характеристики "Шеньлун", а гіперзвукового плануючого літального апарата CAV-H Фото: Maxar

Після зниження до висоти 100 км літаки переходили в режим планування в атмосфері. При цьому дальність польоту, згідно з моделюванням, становила понад 10 000 км, але апарати могли маневрувати вбік на відстань до 2500 км. Під час розрахунків вчені враховували час орбітального маневрування літаків, характеристики планування в атмосфері та обертання Землі.

Згідно з розрахунками, 40 багаторазових космічних літаків у потрібний момент могли б розпочати зниження у напрямку будь-якої точки на Землі протягом 2,5 хвилин після отримання наказу. Для регіонів, розташованих між 60 градусами північної та 60 градусами південної широти, де проживає більша частина населення планети, цей час скорочується до однієї хвилини, як показало моделювання.

Тобто, теоретично, невеликий флот китайських безпілотних орбітальних літаків, якби його було створено, міг би завдати надзвичайно швидкого удару по супротивнику практично в будь-якій точці Землі після отримання відповідного наказу.

Ніхто не знає, скільки у Китаю таких космічних літаків, як "Шеньлун", і чи можуть вони виконувати військові місії. Але таку ймовірність не можна виключати.

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