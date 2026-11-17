Нова надважка ракета-носій Starship V4 підніматиметься на висоту приблизно 150 метрів, що на 26 метрів більше, ніж у поточної версії V3.

Три дні тому компанія SpaceX вперше в історії успішно повернула верхній ступінь своєї надважкої ракети-носія Starship на стартовий майданчик після орбітального польоту, який тривав понад 22 години. Вперше космічний корабель Ship був захоплений маніпуляторами стартової вежі на космодромі. Ця подія наближає момент, коли найбільша й найпотужніша у світі ракета Starship стане не просто повністю багаторазовою, а й здатною до швидкого повторного використання для нових запусків у космос. Ілон Маск уже заявив, що майбутня версія Starship стане ще більшою та потужнішою, пише Space.

Три дні тому компанія SpaceX вперше в історії успішно повернула верхній ступінь своєї надважкої ракети-носія Starship на стартовий майданчик після орбітального польоту, який тривав понад 22 години

Starship — це двоступенева, повністю багаторазова надважка ракета-носій, призначена для вантажних та пілотованих місій як на навколоземну орбіту, так і для польотів на Місяць та Марс. Її складові — прискорювач Super Heavy та космічний корабель Ship (верхній ступінь ракети) — є багаторазовими та здатними здійснити новий запуск незабаром після повернення на Землю.

Наразі ракета Starship представлена у версії V3, тобто це вже третє покоління, і її висота у зібраному вигляді становить трохи більше 124 метрів. Космічний корабель Ship версії V3 має висоту 52 метри й оснащений шістьма двигунами Raptor V3. Нижня ступінь Super Heavy V3 має висоту 72 метри й оснащена 33 двигунами Raptor.

Порівняння розмірів верхнього ступеня Starship V3 (космічний корабель Ship) з літаком Boeing 737, космічним шатлом NASA (виведений з експлуатації у 2011 році), космічним кораблем NASA "Оріон" (на ньому астронавти облетіли Місяць у квітні 2026 року та здійснять висадку на Місяць у 2028 році) та космічним кораблем, який використовувався в рамках місячної програми NASA "Аполлон" понад 50 років тому Фото: X (Twitter)

Ілон Маск, керівник компанії SpaceX, повідомив у соціальній мережі X, що нова версія ракети Starship, тобто V4, буде набагато більшою та потужнішою. Висота космічного корабля Ship V4 становитиме близько 70 метрів. Крім того, перший ступінь Starship матиме не 6, а 9 двигунів: додадуть три двигуни Raptor-Vacuum.

Таким чином, верхній ступінь ракети Starship матиме таку саму висоту, як і основна двоступенева ракета-носій SpaceX під назвою Falcon 9. Якщо діаметр цієї ракети становить 5,2 метра, то діаметр Ship V4 становитиме 9 метрів.

За словами Маска, загальна висота Starship V4 становитиме приблизно 150 метрів, і вперше нову ракету буде запущено в космос у 2027 році. Варто зазначити, що раніше, згідно з повідомленнями компанії SpaceX, висота Starship V4 планувалася на рівні приблизно 142 метрів.

Компанія SpaceX та Ілон Маск визнали успішним 15-й випробувальний політ ракети Starship, який відбувся 14 листопада. Хоча вдалося досягти лише однієї з поставлених цілей: лише космічний корабель повернувся на стартовий майданчик Фото: Starship

Нагадуємо, що компанія SpaceX та Ілон Маск визнали успішним 15-й випробувальний політ ракети Starship, який відбувся 14 листопада. Хоча вдалося досягти лише однієї з поставлених цілей: лише космічний корабель повернувся на стартовий майданчик, а прискорювач не зміг цього зробити. Але нижній ступінь Super Heavy вже 3 рази успішно повертався на стартовий майданчик, де його захоплювали маніпулятори стартової вежі, тож це не дуже велика проблема для SpaceX.

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