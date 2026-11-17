У складі марсіанського каменю марсохід NASA виявив величезну кількість речовини, яка відіграє важливу роль у існуванні життя.

Марсохід NASA Curiosity наїхав на звичайний камінь у кратері Гейл на Марсі. Під вагою апарату камінь розколовся, і те, що знаходилося всередині нього, сильно здивувало вчених. Там були виявлені кристали чистої сірки. Хоча на Марсі багато сульфатів, вперше вчені виявили на Червоній планеті сірку в її чистому вигляді. При цьому вся навколишня місцевість була буквально усіяна подібними каменями. Ця подія сталася два роки тому, і лише тепер вчені, здається, розгадали загадку: звідки на Марсі з’явилася чиста сірка, якої там не повинно бути? Чи може вона бути пов’язана з позаземним життям? Результати двох досліджень опубліковано в журналах Science та Geophysical Research Letters, пише ScienceAlert.

Сульфати (сірка та кисень) утворюються, коли сірка змішується з іншими мінералами у воді. Коли вода випаровується, мінерали висихають і залишають після себе сульфати. Такі сульфатні мінерали зберігають у собі інформацію про минуле Марса, особливо про те, якою була історія води на планеті та як вона зникла з плином часу.

Чиста сірка утворюється лише за певних умов, яких, на думку вчених, у кратері Гейл не було. На Землі великі поклади сірки зазвичай пов’язані з вулканічною або гідротермальною активністю. Але в кратері Гейл не було високотемпературних процесів, які могли б призвести до утворення чистої сірки.

Марсохід NASA Curiosity наїхав на звичайний камінь у кратері Гейл на Марсі. Під вагою апарату камінь розколовся, і те, що було всередині нього, сильно здивувало вчених. Там було виявлено кристали чистої сірки Фото: NASA

Тепер вчені знайшли пояснення того, як могли з’явитися незвичайні поклади чистої сірки на Червоній планеті. Автори першого дослідження проаналізували знімки району, де було виявлено незвичайні камені, а також результати хімічного аналізу виявленої чистої сірки.

Виявилося, що каменів, багатих на чисту сірку, дійсно дуже багато на поверхні Марса площею близько 2100 квадратних метрів. І це абсолютно несподівано, як і те, що сірка виявилася надзвичайно чистою, що різко контрастує із сульфатними мінералами на Марсі.

Тепер вчені знайшли пояснення того, як могли з"явитися незвичайні поклади чистої сірки на Червоній планеті Фото: NASA

Вчені вважають, що ці камені утворилися саме в кратері Гейл. Чиста сірка могла утворитися з газів, що виділялися під час давньої вулканічної активності. Ці гази спочатку перебували під поверхнею планети, а потім у результаті ерозії ґрунту змогли вийти назовні. У ході хімічних реакцій могли утворитися поклади чистої сірки навіть без наявності високих температур. Розрахунки вчених показують, що чиста сірка утворилася в період від 3,1 до 2,8 мільярда років тому.

Автори іншого дослідження змішали сульфати з хлоратами (сполуками хлору та кисню, які могли бути присутніми на стародавньому Марсі) у кислій воді при кімнатній температурі. У ході реакції утворилися жовті кристали чистої сірки. Тобто ця сірка могла виникнути на Марсі в результаті хімічних процесів і не пов’язана з діяльністю мікроорганізмів.

Нагадуємо, що сірка є одним із важливих елементів, необхідних для виникнення та існування життя. Сірка у вигляді сульфатів бере участь у утворенні двох амінокислот, які потрібні живим істотам для синтезу білків.

На Землі чиста сірка може утворюватися під дією мікроорганізмів, але експерименти доводять, що для її утворення на Марсі присутність живих істот зовсім не є обов’язковою.

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