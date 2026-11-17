Вперше в історії людства вчені отримають радіосигнал, який подолав відстань у один світловий день. Цей сигнал має надіслати зонд "Вояджер-1".

Космічні апарати NASA "Вояджер-1" і "Вояджер-2" були запущені в 1977 році. Перший досліджував Юпітер і Сатурн, другий — Уран і Нептун. Через майже 50 років обидва зонди вже покинули Сонячну систему і перебувають у міжзоряному просторі. "Вояджер-1" наближається до місця, де ще не бував жоден створений людиною об’єкт. Космічний апарат опиниться на відстані 1 світлового дня від Землі. Але вчені почують один із найважливіших сигналів із космосу лише через 24 години після цієї події, пише Space.

У NASA очікують, що космічний апарат "Вояджер-1" досягне рекордної відстані в 1 світловий день від Землі у середу, 18 листопада, приблизно о 12:16:07 за київським часом.

Астрономи використовують поняття "світловий день" для позначення відстані, яку світло долає за 24 години. Оскільки швидкість світла становить приблизно 300 000 км/с, то 1 світловий день — це майже 26 мільярдів кілометрів.

Хоча термін "світловий день" звучить як одиниця вимірювання часу, насправді це одиниця вимірювання відстані, так само як і термін "світловий рік" (це приблизно 9,5 трильйонів кілометрів). Астрономи використовують такі одиниці вимірювання, щоб описати величезні відстані між космічними об’єктами.

У NASA очікують, що космічний апарат "Вояджер-1" досягне рекордної відстані в 1 світловий день від Землі у середу, 18 листопада, приблизно о 12:16:07 за київським часом Фото: solar-system

Для порівняння: світло Сонця досягає Землі приблизно за 8 хвилин 20 секунд. Це означає, що наша планета знаходиться на відстані приблизно 8,3 світлових хвилин від Сонця.

Коли "Вояджер-1" опиниться на відстані 1 світлового дня від Землі, він надішле радіосигнал на Землю. Але цьому сигналу знадобиться 24 години, щоб досягти нашої планети. Тому вчені зможуть підтвердити факт досягнення рекордної відстані лише через добу після самої історичної події. Ще 24 години знадобиться на те, щоб сигнал, переданий із Землі, дійшов до "Вояджера-1".

З моменту свого запуску 5 вересня 1977 року "Вояджер-1" постійно віддаляється від Землі. Зараз він рухається у міжзоряному просторі зі швидкістю близько 61 000 км/год. Варто зазначити, що зонд "Вояджер-2" рухається за іншою траєкторією, а тому опиниться на відстані в 1 світловий день лише в листопаді 2035 року.

"Вояджер-1" рухається у бік зірки AC +79 3888, також відомої як Gliese 445, що розташована на відстані понад 17 світлових років від Землі. Очікується, що через 40 000 років зонд NASA пролетить на відстані приблизно 1,7 світлового року від цієї зірки.

Але вже в наступному десятилітті, як очікується, у "Вояджера-1" вичерпається енергія, і два діючі наукові прилади вийдуть з ладу, хоча спочатку працювало десять приладів.

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