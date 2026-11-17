Корсет, который 35-й президент США носил, чтобы снять боль в спине, стал причиной того, что пуля киллера достигла своей цели в 1963 году.

Президент США Джон Ф. Кеннеди почти всю жизнь страдал от сильных болей в спине, которые со временем только усиливались. Вообще 35-й президент США всю жизнь страдал от множества тяжелых заболеваний, которые тщательно скрывались от общественности. Считается, что корсет для спины, который носил Кеннеди, не позволил ему пережить покушение на его жизнь в 1963 году, пишет Фокус.

Хронические боли в спине начались у Кеннеди еще в молодости во время учебы в Гарвардском университете. Он перенес несколько тяжелых операций на позвоночнике, самой сложной из них оказалась операция в 1954 году. Тогда хирурги закрепили на позвоночнике Кеннеди металлическую пластину, но затем ее удалили. После этого Кеннеди приходилось каждый день делать инъекции обезболивающих. Врачи посоветовали Кеннеди носить жесткий фиксирующий корсет, чтобы уменьшить боль. Он каждое утро затягивал его на себе.

В октябре 1961 года в Белый дом прибыл австрийский врач Ханс Краус. Будучи заядлым альпинистом, Краус в свое время сумел восстановиться после переломов с помощью физических нагрузок. Но Кеннеди было настолько плохо, что он даже не мог нормально нагнуться.

Президент США Джон Ф. Кеннеди почти всю жизнь страдал от сильных болей в спине, которые со временем только усиливались Фото: X (Twitter)

Краус объяснил президенту, что его спина ослабла, а слабые мышцы нужно нагружать, чтобы они стали сильными. Краус предложил Кеннеди комплекс упражнений для усиления спины. Результат проявился почти сразу. Уже через год Кеннеди смог брать на руки своих детей, чего раньше не мог делать, и снова играл в гольф.

В записях Крауса можно найти информацию о том, что к осени 1963 года Кеннеди почти не ощущал болей в спине. Но Кеннеди все же продолжал носить фиксирующий корсет, хотя врач уверял президента, что тот ему больше не нужен.

22 ноября 1963 года в Далласе, штата Техас, Кеннеди сидел в открытом автомобиле и на нем был корсет для спины. Существует мнение исследователей, что жесткий корсет сыграл фатальную роль во время покушения на президента США.

Первая пуля прошла через основание шеи Кеннеди. Если бы на нем не было корсета, то он мог согнуться и уклониться. Но президент не мог этого сделать и продолжал сидеть прямо. Вскоре раздался второй выстрел, и он оказался смертельным.

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