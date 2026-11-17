В 1999 году, во время съемок голливудского фильма “Стюарт Литтл”, декоратор отправился в калифорнийский антикварный магазин, чтобы подобрать обстановку для гостиной семьи главного героя.

Поддавшись внезапному порыву, он приобрел за 500 долларов старую картину маслом, решив повесить ее над камином в качестве элемента декора, пишет Фокус.

После завершения съемок декоратору так приглянулось полотно, что он выкупил его у студии за несколько сотен долларов и повесил у себя в спальне, где оно провисело целых десять лет.

А в Рождество 2009 года Гергей Барки, научный сотрудник Венгерской национальной галереи, находившийся в Европе, смотрел дома фильм “Стюарт Литтл” вместе со своей трехлетней дочерью. В какой-то момент он был настолько поражен увиденным, что едва не выронил стакан из рук.

Воспользовавшись пультом, он поставил фильм на паузу — как раз в тот момент, когда в кадре была видна стена гостиной за спиной главного героя. Тщательно изучив изображение с помощью увеличительного стекла, Барки пришел к выводу, что этот ничем не примечательный реквизит — на самом деле знаменитая работа венгерского авангардиста Роберта Берени под названием “Спящая женщина с черной вазой”, которая таинственным образом исчезла еще в 1928 году.

Барки отправил сотни электронных писем съемочной группе фильма, пытаясь выйти на след декоратора. В итоге картина была отправлена ​​обратно в Будапешт на аукцион, где этот предмет кинореквизита, когда-то купленный за 500 долларов, ушел с молотка за внушительную сумму — 229 500 евро.

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