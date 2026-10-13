Нацистский генерал спрятал полотно Рафаэля: картину ищут до сих пор, ее цена более 100 млн долларов

В 1939 году у польского рода Чарторыйских было три картины, которые они ни в коем случае не могли позволить себе потерять: работы Леонардо, Рембрандта и Рафаэля.

После того, как Германия вторглась в Польшу, семья спрятала все три полотна в своем загородном имении. Но это не слишком помогло, так как немцы обнаружили все три бесценные картине всего через несколько недель, пишет Фокус.

Картиной Рафаэля был “Портрет молодого человека”, написанный примерно в 1513 году. На нем изображен юноша в пальто с меховой отделкой, смотрящий прямо на зрителя. Некоторые историки искусства полагают, что это мог быть автопортрет самого Рафаэля.

Эта картина и еще две были вывезены в Берлин. Там полотна оказались в руках нацистского генерал-губернатора оккупированной Польши Ганса Франка. Он перевез их обратно в Краков, где разместил в Вавельском замке – резиденции польских королей, в котором поселился сам.

В январе 1945 года к городу приближалась Красная армия. Франк собрал награбленное и бежал на свою виллу в Баварских Альпах. В мае там его арестовали американцы. Они нашли картины Леонардо и Рембрандта.

Но полотно Рафаэля бесследно исчезло.

Франка повесили в Нюрнберге в октябре 1946 года. Если он и знал, куда делась картина, то так и не раскрыл эту тайну.

Спустя 80 лет она по-прежнему остается самой значимой картиной, когда-либо утраченной Польшей. По оценкам экспертов, ее стоимость превышает 100 миллионов долларов. Каждые несколько лет возникают слухи о том, что она хранится в банковском сейфе или частной коллекции, но никто так и не предъявил ее публике.

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