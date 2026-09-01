Картина с пыльной барахолки за 100 млн долларов: как под слоем сажи нашли мировой шедевр

Всемирно известный шедевр был куплен на пыльной барахолке за цену одной чашки кофе, в то время как его настоящая стоимость составляла более 100 млн долларов.

Эта история приключилась в 1881 году, и спасла одну из самых известных картин в истории человечества от забвения. На барахолке в Гааге продавался холст, который был настолько ветхим и грязным, что его продавали, как “работу неизвестного художника”, пишет Фокус.

Два друга - коллекционер Арнольдус де Томб и искусствовед Виктор де Стюэрс обратили на необычную технику, в которой была написала картина. Они не ошиблись – это была картина “Девушка с жемчужной серьгой” нидерландского живописца Яна Вермеера.

История гласит, что де Томб приобрел картину по цене чашки кофе. После этого коллекционер отправил холст на реставрацию. По мере того, как реставраторы начали удалять с картины сажу и пожелтевший лак, на ней стало появляться бледное лицо женщины. В конце концов, на картине также смогли рассмотреть и подпись Яна Вермеера.

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Девушка с жемчужной серьгой Фото: Mauritshuis Museum

Интересно, что “жемчужины” не существует, как таковой. Современный макроанализ картины показал, что Вермеер не рисовал серьгу, о чем свидетельствует отсутствие у нее какого-либо крепления к уху.

Ученые считают, что это оптическая иллюзия, которая была создана двумя мазками белок краски – один для отражения света, а другой для отражения воротника.

Также многие полагают, что на картине изображена реальная девушка, но это совсем не так. В голландском искусстве XVII века были распространены трони — фантазийный этюд персонажа. Экзотический тюрбан и гигантская “жемчужина” из стеклянного лака были всего лишь реквизитом, призванным продемонстрировать мастерство Вермеера.

Де Томб умер в 1902 году и завещал картину музею Маурицхейс, тем самым обеспечив бесценность шедевра, купленного по цене чашки кофе.

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