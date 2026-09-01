Картина з запиленого блошиного ринку за 100 млн доларів: як під шаром сажі знайшли світовий шедевр

Всесвітньо відомий шедевр було придбано на запиленій барахолці за ціну однієї чашки кави, тоді як його справжня вартість становила понад 100 млн доларів.

Ця історія трапилася у 1881 році й врятувала одну з найвідоміших картин в історії людства від забуття. На барахолці в Гаазі продавалося полотно, яке було настільки старим і брудним, що його продавали як "роботу невідомого художника", пише Фокус.

Двоє друзів — колекціонер Арнольдус де Томб та мистецтвознавець Віктор де Стюерс — звернули увагу на незвичайну техніку, в якій була написана картина. Вони не помилилися — це була картина "Дівчина з перловою сережкою" нідерландського художника Яна Вермеєра.

Історія свідчить, що де Томб придбав картину за ціну чашки кави. Після цього колекціонер відправив полотно на реставрацію. У міру того, як реставратори почали видаляти з картини сажу та пожовклий лак, на ній почало з’являтися бліде обличчя жінки. Зрештою, на картині також вдалося розгледіти підпис Яна Вермеєра.

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Дівчина з перловою сережкою Фото: Mauritshuis Museum

Цікаво, що "перлини" як такої не існує. Сучасний макроаналіз картини показав, що Вермеєр не малював сережку, про що свідчить відсутність у неї будь-якого кріплення до вуха.

Вчені вважають, що це оптична ілюзія, яка була створена двома мазками білої фарби — один для відбиття світла, а інший для відбиття коміра.

Також багато хто вважає, що на картині зображена справжня дівчина, але це зовсім не так. У голландському мистецтві XVII століття були поширені "троні" — фантазійні етюди персонажів. Екзотичний тюрбан і гігантська "перлина" зі скляного лаку були лише реквізитом, покликаним продемонструвати майстерність Вермеєра.

Де Томб помер у 1902 році й заповів картину музею "Мауріцхейс", тим самим забезпечивши безцінність шедевра, придбаного за ціну чашки кави.

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