Мікеланджело ненавидів живопис: у Сікстинській капелі він приховав свою помсту (фото)

Один із найвидатніших майстрів епохи Високого Відродження Мікеланджело розписав Сікстинську капелу, яка стала одним із найвидатніших шедеврів світу. Але сам майстер ненавидів живопис, вважаючи себе скульптором, а не художником.

З самого початку замовлення на розпис Сікстинської капели було пасткою для Мікеланджело. Справа в тому, що головний архітектор Папи Римського, Донато Браманте, заздрив славі Мікеланджело. Саме він переконав Папу змусити молодого і вже геніального скульптора розписати стелю Сікстинської капели, сподіваючись, що Мікеланджело не впорається із завданням, пише Fascinating History.

Мікеланджело благав Папу відмовитися від свого рішення, кажучи, що "живопис — це не його мистецтво". Але скульптору все ж довелося прийняти цей виклик у своїй кар’єрі.

Приступивши до роботи, Мікеланджело відмовився від стандартних інструментів. Він висміяв конструкцію будівельних риштувань Браманте і замість цього сконструював власний пересувний дерев’яний міст.

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Незважаючи на поширену думку про те, що Мікеланджело малював, лежачи на спині, все відбувалося зовсім інакше. Протягом чотирьох років скульптор малював, закинувши голову назад, і наслідки для нього були жахливими.

Мікеланджело навіть докладно описав, як токсична фарба, що капала зі стелі, перетворювала його обличчя на "побиту бруківку". У своїх віршах він писав: "а з пензля на обличчя тече бурда".

Розчарований своєю першою командою помічників-художників, Мікеланджело розпустив її. У нього залишилися лише помічники для замішування штукатурки, тому кожну людську фігуру на стелі площею близько 500 квадратних метрів майстер розмалював сам.

Також у своєму шедеврі Мікеланджело помстився церемоніймейстеру Папи Римського, Б’яджо да Чезена. Той висміяв Мікеланджело за надто велику кількість оголених тіл на фресці.

У відповідь майстер зобразив обличчя Чезена у Сікстинській капелі, яке було дуже схожим на обличчя Міноса — судді підземного світу. Для більшого ефекту Мікеланджело зобразив Чезена з ослиними вухами та змією, яка кусала його за геніталії.

Б'яджо да Чезена, зображений у Сікстинській капелі Фото: чума

Деякі історики стверджують, що Чезена благав Папу доручити прибрати образливе зображення. Але Папа жартома відповів, що його юрисдикція не поширюється на пекло. Таким чином, помста Мікеланджело досі красується у Ватикані.

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