Таємниця смерті братів Медічі нарешті розкрита: як померли люди, які "придбали" собі місце в історії

Генетичний аналіз останків братів Медічі, які жили в Італії у XVI столітті, дозволив точно встановити причину їхньої смерті. Це розвіяло багатовікові чутки про отруєння однієї з найвпливовіших родин Європи епохи Відродження.

Нове дослідження показало, що обидва брати заразилися й померли від паразита, який викликає малярію. Таким чином, вчені отримали переконливі докази того, що Франческо I Медічі був отруєний, пише Independent.

"Наше дослідження — чудовий приклад того, як ми можемо використовувати передові лабораторні методи аналізу стародавньої ДНК для вивчення історії цього смертельного патогену", — сказала Серена Туччі, доцент кафедри антропології Єльського університету.

Малярія була ендемічною для Центральної Італії аж до XX століття, коли завдяки численним кампаніям з викорінення цієї хвороби її все-таки вдалося подолати.

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Згідно з історичними даними, кардинал Джованні де Медічі помер у віці 19 років після того, як уся його родина, включаючи матір Елеонору Толедську та брата Гарсія, захворіла на малярію. Родина вирушила на узбережжя Тоскани у 1562 році, де місцеві болота були розсадником малярійних комарів.

У 1587 році Франческо де Медічі та його дружина, Б’янка Каппелло, відвідали віллу Медічі в Поджо, яка також була розташована посеред болотистих рисових полів. У підсумку подружжя померло протягом усього двох днів, згасаючи від лихоманки, характерної для малярії.

Після такої раптової смерті з’явилися чутки про те, що брат і суперник Франческо, кардинал Фердінандо де Медічі, отруїв своїх родичів.

У ході дослідження вчені зібрали ДНК із чотирьох зразків ребер братів Медічі, похованих у каплицях Медічі — мавзолеях у базиліці Сан-Лоренцо у Флоренції, Італія.

Дослідники виявили новий штам Plasmodium falciparum, який викликає найсмертельнішу форму малярії у людини, у кістках Джованні де Медічі, нащадка династичної родини, що домінувала в політиці та банківській справі Тоскани. Вважається, що родина Медічі в буквальному сенсі "купила" собі місце в історії, вкладаючи свій статок у титули, владу, а також фінансуючи таких майстрів, як Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рафаель та Філіппо Брунеллескі.

У останках його брата Франческо де Медічі, який також помер від малярії, було виявлено молекулярні сліди Plasmodium falciparum та другого виду — Plasmodium malariae.

"Цей генетичний аналіз підтверджує історичні дані, а також результати попередніх досліджень. Тепер ми можемо з науковою впевненістю стверджувати, що великий герцог Франческо де Медічі помер від малярії, а не від отруєння", — сказала доктор Джуффра.

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