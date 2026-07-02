Тайна смерти братьев Медичи наконец-то раскрыта: как умерли люди, "купившие" себе место в истории

Генетический анализ останков братьев Медичи, которые жили в Италии в XVI веке, позволил точно определить причину их смерти. Это развеяло многовековые слухи об отравлении одной из самых влиятельных семей Европы эпохи Возрождения.

Новое исследование показало, что оба брата заразили и умерли от паразита, который вызывает малярию. Таким образом, ученые получили убедительные доказательства того, что Франческо I Медичи был отравлен, пишет Independent.

“Наше исследование — отличный пример того, как мы можем использовать передовые лабораторные методы анализа древней ДНК для изучения истории этого смертельного патогена”, — сказала Серена Туччи, доцент кафедры антропологии Йельского университета.

Малярия являлась эндемичной для Центральной Италии вплоть до XX века, когда многочисленным кампаниям по искоренению болезни удалось все же ее победить.

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Согласно историческим данным, кардинал Джованни де Медичи умер в возрасте 19 лет после того, как вся его семья, включая мать Элеонору Толедскую и брата Гарция, заразились малярией. Семья отправилась на побережье Тосканы в 1562 году, где местные болота являлись рассадником малярийных комаров.

В 1587 году Франческо де Медичи и его жена, Бьянка Каппелло, посетили виллу Медичи в Поджо, которая также была расположена посреди болотистых рисовых полей. В итоге, супружеская пара умерла в течение всего двух дней, сгорев в лихорадке, которая была характерна для малярии.

После такой скоропостижной смерти пошли слухи о том, что брат и соперник Франческо, кардинал Фердинандо де Медичи, отравил своих родственниов.

В ходе исследования ученые собрали ДНК из четырех образцов ребер братьев Медичи, похороненных в часовнях Медичи, мавзолеях в базилике Сан-Лоренцо во Флоренции, Италия.

Исследователи обнаружили новый штамм Plasmodium falciparum, вызывающего самую смертельную форму малярии у человека, в костях Джованни де Медичи, потомка династической семьи, доминировавшей в политике и банковском деле Тосканы. Считается, что семья Медичи в буквальном смысле “купила” себе место в истории, вкладывая свое состояние в титулы, власть, а также финансируя таких мастеров, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль и Филиппо Брунеллески.

В останках его брата Франческо де Медичи, также умершего от малярии, были обнаружены молекулярные следы Plasmodium falciparum и второго вида, Plasmodium malariae.

“Этот генетический анализ подтверждает исторические данные, а также предыдущие исследования. Теперь мы можем с научной уверенностью сказать, что великий герцог Франческо де Медичи умер от малярии, а не от отравления”, — сказала доктор Джуффра.

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