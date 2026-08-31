Микеланджело ненавидел живопись: в Сикстинской капелле он спрятал свою месть (фото)

Один из крупнейших мастеров эпохи Высокого Возрождения Микеланджело расписал Сикстинскую капеллу, которая стала одним из величайших шедевров мира. Но сам мастер ненавидел живопись, считая себя скульптором, а не художником.

С самого начала заказ на роспись Сикстинской капеллы был ловушкой для Микеланджело. Дело в том, что главный архитектор Папы Римского, Донато Браманте, завидовал славе Микеланджело. Именно он уговорил Папу заставить молодого и уже гениального скульптора расписать потолок Сикстинской капеллы, ожидая, что Микеланджело не справится с задачей, пишет Fascinating History.

Микеланджело умолял Папу отказаться от своего решения, он говорил, что “живопись – это не его искусство”. Но скульптору все же пришлось принять этот вызов в своей карьере.

Взявшись за дело Микеланджело отказался от стандартных инструментов. Он высмеял конструкцию строительных лесов Браманте и вместо этого сконструировал свой собственный передвижной деревянный мост.

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Несмотря на широко распространенное мнение о том, что Микеланджело рисовал лежа на спине, все происходило совсем иначе. На протяжении четырех лет скульптор рисовал, запрокинув голову и последствия для него были ужасными.

Микеланджело даже подробно описал, как капающая с потолка токсичная краска превращала его лицо на “избитую мостовую”. В своих стихах он писал: “а с кисти на лицо течет бурда”.

Разочарованный своей первой командой помощников-художников, Микеланджело разогнал ее. У него остались только помощники для замешивания штукатурки, поэтому каждую человеческую фигуру на потолке площадью около 500 квадратных метров мастер разрисовал сам.

Также в своем шедевре Микеланджело отомстил церемониймейстеру Папы Римского, Бьяджо да Чезена. Он высмеял Микеланджело за слишком большое количество обнаженных тел на фреске.

В отместку мастер изобразил лицо Чезена в Сикстинской капелле, чье лицо было очень похоже на облик Миноса – судьи подземного мира. Для большего эффекта, Микеланджело изобразил Чезену с ослиными ушами и змеей, которая кусала его за гениталии.

Бьяджо да Чезена, изображенный в Сикстинской капелле Фото: Wikimedia Commons

Некоторые историки утверждают, что Чезена умоляла Папу распорядиться о том, чтобы убрать оскорбительное изображение. Но Папа в шутку ответил, что его юрисдикция не распространяется на ад. Таким образом месть Микеланджело до сих пор красуется в Ватикане.

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