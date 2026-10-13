Нацистський генерал сховав полотно Рафаеля: картину шукають досі, її вартість більше 100 млн доларів
У 1939 році у польського роду Чарторийських було три картини, які вони ні в якому разі не могли собі дозволити втратити: твори Леонардо, Рембрандта та Рафаеля.
Після того, як Німеччина вторглася до Польщі, родина сховала всі три полотна у своєму заміському маєтку. Але це не надто допомогло, оскільки німці виявили всі три безцінні картини вже за кілька тижнів, пише Фокус.
Картиною Рафаеля був "Портрет молодого чоловіка", написаний приблизно у 1513 році. На ній зображено юнака в пальті з хутряною обробкою, який дивиться прямо на глядача. Деякі історики мистецтва вважають, що це міг бути автопортрет самого Рафаеля.
Цю картину та ще дві було вивезено до Берліна. Там полотна опинилися в руках нацистського генерал-губернатора окупованої Польщі Ганса Франка. Він перевіз їх назад до Кракова, де розмістив у Вавельському замку — резиденції польських королів, у якому оселився сам.
У січні 1945 року до міста наближалася Червона армія. Франк зібрав награбоване й втік на свою віллу в Баварських Альпах. У травні там його заарештували американці. Вони знайшли картини Леонардо та Рембрандта.
Але полотно Рафаеля безслідно зникло.
Франка повісили в Нюрнберзі в жовтні 1946 року. Якщо він і знав, куди поділася картина, то так і не розкрив цю таємницю.
Через 80 років вона, як і раніше, залишається найзначущішою картиною, яку коли-небудь втратила Польща. За оцінками експертів, її вартість перевищує 100 мільйонів доларів. Кожні кілька років з’являються чутки про те, що вона зберігається в банківському сейфі або приватній колекції, але ніхто так і не показав її публіці.
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