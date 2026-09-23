Картина Вермеєра була викрадена 36 років тому: за її повернення досі пропонують 10 млн доларів

Десь у світі загубилася картина вартістю 250 млн доларів, яка вважається зниклою вже 36 років.

Йдеться про картину Яна Вермеєра "Концерт", написану в 1664 році. Музей, з якого викрали полотно, досі пропонує винагороду в розмірі 10 млн доларів за його повернення, пише Фокус.

На невеликому, заспокійливому полотні зображено двох жінок і одного чоловіка, які грають на музичних інструментах у залитій сонцем кімнаті. Ця картина вважається найціннішою серед довгого переліку викрадених творів мистецтва у світі.

Особливу цінність картині надає той факт, що за все своє життя Вермеєр написав не надто багато картин. Тим більше, що до наших днів збереглося лише 34 його полотна, і "Концерт" був однією з цих безцінних картин.

У ніч на 18 березня 1990 року двоє чоловіків, переодягнених у поліцейську форму, обманом проникли до бостонського музею Ізабелли Стюарт Гарднер, зв’язали охорону і через 81 хвилину винесли 13 творів мистецтва, скоївши тим самим найбільшу крадіжку в історії мистецтва.

"Концерт" був найціннішим трофеєм серед викрадених творів мистецтва. До того ж, це був перший значущий твір мистецтва, придбаний самою Ізабеллою Стюарт Гарднер у 1892 році — покупка, що поклала початок колекції, яка згодом отримала її ім’я.

Через понад три десятиліття жоден із викрадених творів так і не було знайдено. У "Голландському залі", де колись висіла картина, музей, як і раніше, зберігає на стіні порожню раму — саме на тому самому місці, де вона завжди висіла, — у надії, що одного дня полотно повернеться додому.

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