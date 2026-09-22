Картина зруйнувала життя найвродливішої жінки Парижа: її портрет досі залишається безіменним

У 1884 році один портрет зруйнував життя однієї з найкрасивіших жінок Парижа. Називати справжнє ім’я жінки на картині досі заборонено.

Цей доленосний портрет написав Джон Сінгер Сарджент. Відомо, що на ньому зображена Вірджинія Готро — красуня американського походження, яка прославилася в паризькому світському суспільстві своєю ефектною зовнішністю та сміливим стилем, пише Фокус.

Сарджент був молодим амбітним художником, який попросив намалювати портрет світської левиці. Він сподівався, що картина з такою популярною особою допоможе здобути славу й йому самому. Зрештою, Готро погодилася позувати для картини.

У первинній версії полона бретелька сукні Готро, прикрашена дорогоцінними каменями, зісковзувала з правого плеча, і здавалося, що вона ось-ось впаде. У Парижі 1884 року ця деталь сприймалася як явний натяк на сексуальну доступність. Коли портрет представили в Салоні, він не викликав захоплення. Критики назвали його вульгарним, а публіка висміяла.

"Портрет мадам X" Фото: Wikimedia Commons

В одну мить Готро перетворилася з прославленої красуні на жінку, зганьблену на весь світ. Разом із матір'ю вона прийшла до майстерні Сарджента, благаючи прибрати картину. Він відмовився. Однак після закриття виставки він перемалював бретельку, повернув її на плече — там вона залишається й донині.

Скандал був настільки гучним, що Готро розбила всі дзеркала в будинку, не в силах витримувати вигляд власного відображення. Сарджент зрештою покинув Францію та поїхав до Лондона.

І все ж він не міг розлучитися з цією картиною. Вона зберігалася в його майстерні понад тридцять років — ще довгий час після того, як зображена на ній жінка зникла зі світського життя. Коли в 1916 році він нарешті продав полотно Музею Метрополітен, він написав директору музею, що вважає цю роботу "найкращим, що я коли-небудь створив".

Але у нього було останнє прохання: він попросив музей приховати ім’я моделі й ніколи не називати її публічно Віржині Готро. І тому донині найвідоміший світський портрет у світі відомий лише як "Портрет мадам X".

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