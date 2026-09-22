Картина погубила красивейшую женщину Парижа: ее портрет до сих пор остается безымянным

В 1884 году один портрет погубил жизнь одной из красивейших женщин Парижа. Называть настоящее имя женщины на картине до сих пор запрещено.

Роковой портрет написал Джон Сингер Сарджент. Известно, что на нем изображена Виржиния Готро – красавиц американского происхождения, которая прославилась в парижском свете своей эффектной внешностью и смелому стилю, пишет Фокус.

Сарджент был молодым амбициозным художником, попросившим написать портрет светской львицы. Он надеялся, что картина со столь популярной особой поможет снискать известность и ему самому. В конце концов, Готро согласилась позировать для картины.

В первоначальное версии полона бретелька платья Готро, украшенная драгоценными камнями, сползала с правого плеча и казалось, что она вот-вот упадет. В Париже 1884 года эта деталь воспринималась как явный намек на сексуальную доступность. Когда портрет представили в Салоне, он не вызвал восхищения. Критики назвали его вульгарным, а публика высмеяла.

"Портрет мадам X" Фото: Wikimedia Commons

В одночасье Готро превратилась из прославленной красавицы в женщину, опозоренную на весь свет. Вместе с матерью она пришла в мастерскую Сарджента, умоляя убрать картину. Он отказался. Однако после закрытия выставки он переписал бретельку, вернув ее на плечо — там она остается и по сей день.

Скандал был столь громким, что Готро перебила все зеркала в доме, не в силах выносить вид собственного отражения. Сарджент в итоге покинул Францию ​​и уехал в Лондон.

И всё же он не мог расстаться с этой картиной. Она хранилась в его мастерской более тридцати лет — долгое время после того, как изображенная на ней женщина исчезла из светской жизни. Когда в 1916 году он наконец продал полотно Метрополитен-музею, он написал директору музея, что считает эту работу “лучшим, что я когда-либо создал”.

Но у него была последняя просьба: он попросил музей скрыть имя модели и никогда не называть ее публично Виржини Готро. И потому по сей день самый знаменитый светский портрет в мире известен лишь как “Портрет мадам X”.

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