Картина Вермеера была украдена 36 лет назад: за ее возвращение до сих пор дают 10 млн долларов
Где-то в мире затеряна картина стоимостью 250 млн долларов, которая числится пропавшей уже 36 лет.
Речь идет о картине Яна Вермеера «Концерт», написанной в 1664 году. Музей, из которого украли полотно, до сих пор предлагает вознаграждение в размере 10 млн долларов за ее возвращение, пишет Фокус.
На небольшом, умиротворяющем полотне изображены две женщины и один мужчина, они музицируют в залитой солнцем комнате. Эта картина считается самой ценной из долгого списка украденных произведений искусства в мире.
Особую ценность картине придает тот факт, что за всю свою жизнь Вермеер написал не слишком много картин. Тем более, что до наших дней сохранилось всего 34 его полотна, и “Концерт” был одной из этих драгоценных картин.
В ночь на 18 марта 1990 года двое мужчин, переодетых в полицейскую форму, обманом проникли в бостонский музей Изабеллы Стюарт Гарднер, связали охрану и спустя 81 минуту вынесли 13 произведений искусства, совершив тем самым крупнейшую кражу в истории искусства.
“Концерт” был самым ценным трофеем среди похищенных предметов искусства. К тому же, это было первое значимое произведение искусства, приобретенное самой Изабеллой Стюарт Гарднер в 1892 году — покупка, положившая начало коллекции, которая впоследствии получила ее имя.
Спустя более трех десятилетий ни одно из украденных произведений так и не было найдено. В “Голландском зале”, где когда-то висела картина, музей по-прежнему хранит на стене пустую раму — ровно на том же месте, где она висела всегда, — в надежде, что однажды полотно вернется домой.
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